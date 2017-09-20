Не обязательно сегодня закупать танки, которые стоят миллионы долларов: Александр Лукашенко о задачах военпрома Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь продолжит глубокую модернизацию вооружения, но в то же время будут разрабатываться и новые образцы техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О задачах перед военно-промышленным комплексом Александр Лукашенко рассказал 20 сентября, общаясь с журналистами по завершению белорусско-российского учения «Запад-2017».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не обязательно сегодня закупать дорогостоящие танки Т-80, 90, еще может быть какие-то, которые стоят миллионы долларов. Поэтому необязательно. Если модернизировать – существующую технику. Железо, грубо говоря, оно и есть железо. А вот начинка этого железа – это уже другое дело. Т72, Б3, как их тут называют, это очень хорошие танки. Танкисты российские и наши мне только что об этом говорили. Поэтому глубокая модернизация существующих вооружений. Мы это умеем делать: и летательные аппараты, и бронетехнику, и стрелковое оружие. Мы научились это делать. Конечно же, и новейшее вооружение типа ракетного «Полонез», бронемашины, которые мы сегодня показывали. Война не будет фронт на фронт. Будут локальные бои. Крупный бой был. Будут помельче бои. Нам для обороны нужны очень подвижные части, ну и новейшее, самое современное высокоточное оружие типа «Полонез». В этом направлении мы очень серьезно работаем. Я не хочу раскрывать эти детали, но мы действительно работаем.

Мы очень многого добились по беспилотным летательным аппаратам. Сегодня невозможно воевать, не имея беспилотники. Мы создаем и ударные беспилотники, без этого нельзя. Одно дело – наблюдение, другое дело – ударные беспилотники. Они скоро будут поставлены на вооружение. Все остальные секреты я вам потом расскажу. Поэтому мы в этом направлении работаем, безусловно. Главное, не потерять те школы, которые у нас остались с Советского Союза – школы оптики, математики, электроники и прочее. Мы сохранили эти предприятия, они сегодня нам нужны.

Прекрасная вот машина, пожалуйста, за спиной. Космос! Через свой спутник мы связываемся с любой точкой, управляем войсками. Это самая современная сегодня машина. Россияне очень высоко ее оценили. Нам не надо никакие спутники, у нас есть свой спутник. Вот эта машина связи – это супермашина. Современная, самая современная машина. То есть по всем направлениям – и связь, и радиоэлектронной борьбы, и огневые, бронетехника, и летательные аппараты – всё мы научились делать. Будем расширять этот спектр, не только потому, что нам надо вооружить нашу армию. В мире очень большой спрос на подобные работы по модернизации, глубокой модернизации, создании новой техники. То, что умеем, мы не только производим для себя, но и успешно продаем на международных рынках.