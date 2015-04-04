Не конфискация, а хранение: в Донбассе истек срок добровольной сдачи оружия - что дальше?

Карл Бильд и вся делегация Евросоюза побывала и в Украине. Политологи и не совсем еще отставные политики по-своему пытаются понять, что же там происходит. А в юго-восточных регионах начали разоружать незаконные формирования. Сегодня, 4 апреля, истекает срок добровольной сдачи оружия. Подробности – в нашем репортаже.

Донбасс без оружия. Все лица, не состоящие в официальных силовых ведомствах, обязаны до четвертого апреля сдать имеющееся на руках оружие.

Таким образом в Донбассе приступили к выполнению 10 пункта Минского меморандума.

Александр Захарченко, лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики:

Все незаконные вооруженные формирования по моему приказу будут расформированы.

Конечно, у населения Донбасса также возникло немало вопросов. Андрей Шпигель – комендант шестой военной комендатуры. Именно там принимают оружие от жителей Донецка. Говорит, обращений в так называемый «пункт приема» достаточно. Люди активно сдают вооружение.

Андрей Шпигель, комендант военной комендатуры № 6 г. Донецка:

Обращения поступают каждый день. Люди обращаются, спрашивают, как им быть, что им делать. Мы разъясняем. Мы предлагаем людям, имеющим огнестрельное оружие, сдать его на хранение. Чтобы люди четко понимали, что это не конфискация этого оружия.

Комендант Шпигель подчеркивает: оружие будет возвращено владельцу, как только для этого будет сформирована законодательная база.

Андрей Шпигель, комендант военной комендатуры № 6 г. Донецка:

Когда будет определена территориальность и формирования всех этих органов, пожалуйста, вы можете прийти и его получить. Мы несем полную за это ответственность.

Мы спустились в оружейную, где хранится сданное населением оружие.

Андрей Шпигель, комендант военной комендатуры № 6 г. Донецка:

Сейчас вы можете видеть те последние единицы, которые были нам сданы. Всех сданных единиц ведется полный контроль и учет. Сдаются они по рапорту, в котором описывается хозяин, где оно находится, описывается то оружие, которое сдается, и наши обязательства перед этим человеком.

Представители комендатуры настоятельно рекомендуют жителям Донецкой Народной Республики сдать все имеющееся у них на руках оружие. Ведь это, по их словам, гарантия спокойствия и мира во всем государстве.

А тем временем жизнь в Донбассе продолжается. Началась выплата пенсий и стипендий. На этой недели макеевская шахта «Холодная балка» запустила новую лаву. Выпускники вузов получили дипломы.

Это бульвар Пушкина. До войны – популярное место массовых гуляний, укромный уголок для влюбленных и площадка для отдыха детворы. Жители Донецка возвращаются к мирной жизни, в которой нет места оружию.

Местные жители:

Это, безусловно, очень важно и хорошо, поскольку не очень приятно видеть людей с автоматами и пистолетами, особенно если ты не знаешь, кто это что это. И очень хорошо, потому что не каждый должен носить оружие. Это неправильно.

Не должно быть оружия у мирного населения, так как могут быть разные инциденты.

Должно оружие быть только у военных, которые защищают нас. А остальным оно, по-моему, и не надо.