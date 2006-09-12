На таможне действует "зеленый коридор"

Большинство граждан, выезжающих из Беларуси в Польшу и обратно, следуют через границу в Брузгах по "зеленому коридору".

Упрощенный вариант, введенный на этом пограничном таможенном переходе в декабре прошлого года, разрешает пересекать границу без таможенного досмотра и максимально сокращает время.

Следуя по "красному коридору", перевозимые товары надо предъявить к таможенному досмотру, а при необходимости еще и к ветеринарному, и фитосанитарному. Поэтому 60-70% въезжающих в Беларусь выбирают "зеленый коридор".

Вместе с тем, как выяснилось, каждый второй из них нарушает таможенные правила. Так, с начала года по итогам выборочных проверок граждан, пересекающих границу по "зеленому коридору" на пограничном таможенном переходе "Брузги", составлено более 400 протоколов об административных нарушениях - ровно столько, сколько за весь прошлый год.

Выезжающие граждане в Польшу, выбирают "зеленый коридор" в 90%случаев.