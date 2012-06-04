Мясникович вручил госнаграды белорусам, работающим в разных сферах, в том числе представителям общественных организаций

Новости Беларуси. Премьер-министр вручил по поручению Лукашенко госнаграды более, чем сотне человек за многолетний плодотворный труд, достижение высоких производственных и творческих показателей. Получили ордена, медали и благодарность главы государства работники машиностроительной и транспортной отраслей, медики, педагоги, аграрии, сотрудники социальной сферы, представителей общественных организаций и культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Бадей, председатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей:

Стараемся, чтобы наш вклад в экономику Беларуси был как можно более весомым. Лет 10 тому назад говорили, что малый бизнес – это что-то такое, как хобби. А теперь малый и средний бизнес дает почти четверть валового внутреннего продукта.