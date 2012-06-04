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Мясникович вручил госнаграды белорусам, работающим в разных сферах, в том числе представителям общественных организаций

04 июня 2012 10:39
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Новости Беларуси. Премьер-министр вручил по поручению Лукашенко госнаграды более, чем сотне человек за многолетний плодотворный труд, достижение высоких производственных и творческих показателей. Получили ордена, медали и благодарность главы государства работники машиностроительной и транспортной отраслей, медики, педагоги, аграрии,  сотрудники социальной сферы, представителей общественных организаций и культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Бадей, председатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей:
Стараемся, чтобы наш вклад в экономику Беларуси был как можно более весомым. Лет 10 тому назад говорили, что малый бизнес – это что-то такое, как хобби. А теперь малый и средний бизнес дает почти четверть валового внутреннего продукта.

# Государственная политика # Михаил Мясникович # Фотофакт # Госнаграды

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