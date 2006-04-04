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Молодежь Беларуси пикетирует посольство Польши

04 апреля 2006 09:52
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Молодежь протестует против вмешательства во внутренние дела Беларуси. Сегодня в Минске прошел пикет возле польского посольства.Участники акции собрали посылку из <символов несостоявшейся революции>. Так называемые <обноски голубого майданчика> упаковали и вернули: отправителям. Белорусская молодежь в период с 25 февраля и по сегодняшний день пикетировала посольства США, Франции, Литвы и Польши. Участники акций настоятельно призывали правительства этих стран и ЕС прекратить попытки дестабилизации политической ситуации в Беларуси. Но за это время к митингующим никто из представителей посольств так и не вышел.

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