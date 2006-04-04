Молодежь Беларуси пикетирует посольство Польши

Молодежь протестует против вмешательства во внутренние дела Беларуси. Сегодня в Минске прошел пикет возле польского посольства.Участники акции собрали посылку из <символов несостоявшейся революции>. Так называемые <обноски голубого майданчика> упаковали и вернули: отправителям. Белорусская молодежь в период с 25 февраля и по сегодняшний день пикетировала посольства США, Франции, Литвы и Польши. Участники акций настоятельно призывали правительства этих стран и ЕС прекратить попытки дестабилизации политической ситуации в Беларуси. Но за это время к митингующим никто из представителей посольств так и не вышел.