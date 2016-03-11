Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Искрой для разжигания движения ИГИЛ явились европейцы

Новости Беларуси. Что можно простить, а что нет даже в Прощеное воскресенье, должна ли православная церковь зарабатывать деньги и где зарыта причина ситуации на Ближнем Востоке? Об этом и не только в интервью программе «Неделя» рассказал глава белорусской православной церкви.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Сегодня то, что происходит на Ближнем Востоке – в Сирии, Северной Африке, это не просто так. Искрой для разжигания движения ИГИЛ явились сами европейцы, как ни странно. А некоторые проводники в этих мусульманских странах говорят: «Вы посмотрите на Европу: христианам запрещают носить крестики, молится запрещают, иудеям кипы запрещают носить, преследуют тех, кто не признает гомосексуальные семьи, так газываемые браки – их выгонят с работы. Посмотрите!». Эти вот ИГИЛовские проповедники образ врага нашли.

Игорь Позняк, СТВ:

Но в Беларуси подобных предпосылок, слава Богу, нет.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Слава Богу. Мало того, я даже скажу, знаете, меня с первого дня искренне порадовало то, что я увидел в Беларуси. Посещение храмов, особенно в праздничные дни, семьями – приходят в храм муж, жена и дети. Вот. А в России такое, к сожалению, не так часто можно встретить.

Большой разговор с митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим экзархом всея Беларуси смотрите в программе «Неделя» в воскресенье, 13 марта, в 19.30.