Миссии СНГ и БДИПЧ ОБСЕ договорились обмениваться промежуточными отчетами по мониторингу выборов в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается предвыборный марафон. До главного политического события года остается три недели. Кандидаты в Президенты начали агитацию – выступления в телеэфире и встречи с избирателями в регионах. Тем временем наблюдатели делают первые заявления.

До президентских выборов три недели. Самые жаркие и самые ответственные. Агитировать и еще раз агитировать. Активнее и как можно эффективнее. Местные власти предоставляют широчайшие возможности, отмечает на неделе глава ЦИК. По сравнению с прошлой президентской кампанией, даже в небольших городах и мест для пикетов больше, и ограничений меньше. Дело за кандидатами. Насколько готовы они использовать эти самые возможности, насколько громко заявят о себе в отведенное для этого время. Глава ЦИК призывает кандидатов: еще активнее. Но и размеренный ход кампании считает показателем положительным.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Не надо гоняться за экстримом, всегда цепляют какие-то события, которые выбиваются из общих рамок. Думаю, то, что в обществе относятся к этому трезво, может быть, даже холодно, в этом нет ничего плохо. Это говорит об устоявшихся взглядах, о том, что общество стабильно, оно не ждет мессий, оно ждет обычного менеджера, который эффективного будет управлять страной.

Итак, кандидаты приступили к пикетам. Сергей Гайдукевич традиционно заявлять о себе предпочитает не просто громко, но и под музыкальное сопровождение. Впрочем, конечно, ни баян, ни гитара не заглушат голос самого кандидата. Общение с людьми — это главная составляющая агитационной кампании.

Сергей Гайдукевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

У нас будут пикеты практически во всех районах. И будут таким примерно образом проходить. Я буду вращаться во всех пикетах.

А это уже пикет Татьяны Короткевич. В день проезжает несколько городов, но на пикете, где кандидата ждут журналисты, появляется вовремя. Единственная женщина, претендующая на президентское кресло, за время агитации намерена посетить полсотни населенных пунктов.

Татьяна Короткевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Маршрут примерно такой: я уезжаю в каком-то направлении, останавливаюсь в пикетах, вечером встреча, а потом назад. Я не устаю от того, что я общаюсь с людьми. Очень многое дают эти встречи – еще одни нюансы, еще одни сложные вопросы, которые нужно решать в стране.

Встретиться с электоратом лицом к лицу можно и на предприятиях. Для этого достаточно разрешение руководителя. Здесь работает закон справедливости — если во встрече с коллективом отказано одному кандидату, все остальные тоже должны получить отказ. А вот рандеву со сторонниками Николай Улахович задействовал весь казачий шарм. И в очном общении с избирателем затронул самые актуальные вопросы.

Николай Улахович, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Вопросы все: по программе жизни, социальной сфере, в экономике, промышленности, по кадровой, правовой политике, по законодательству Республики Беларусь – вопросы разные.

На неделе кандидаты опубликовали свои предвыборные программы. Экономика, политика, культура, незатронутых тем, пожалуй, и не найти. Ознакомиться с программами можно в СМИ.

Свои главные тезисы на неделе же успели озвучить во время телеобращений.

Впереди радиоэфир и теледебаты, кстати, в последних изъявили желание поучаствовать Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич и Николай Улахович. Следить за ходом президентской гонки продолжают не только избиратели. Число аккредитованных международных наблюдателей приближается к четырем сотням. На днях начал работу Альянс миссии наблюдателей.

Ханс-Юрген Загорка, участник группы международных наблюдателей (Альянс миссии наблюдателей):

Конечно, мы будем обращать особое внимание на атмосферу, которая царит в стране касательно выборов. Если выборы будут иметь позитивную оценку и если вы будете точно так же линейно развиваться, как вы развивались до сего момента, то, я думаю, оценка будет действительно позитивная.

А между тем руководители двух миссий, активно работающих в Беларуси — СНГ и БДИЧ ОБСЕ — провели встречу. И договорились обменяться промежуточными отчетами по мониторингу президентских выборов.

Размик Хумарян, наблюдатель миссии СНГ:

Мы следим за тем, чтобы процесс соответствовал букве закона. Все, что я увидел, все ответы на вопросы, которые я получил, дают мне основания на данном этапе утверждать, что все пока идет четко по закону.

На этом этапе избирательной кампании все кандидаты открыли специальные избирательные счета.

Фонд претендента на главный пост страны может пополнить любой белорус. Максимальная сумма пожертвований для физических лиц — 20 базовых величин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.