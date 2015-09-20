20 сентября ООН призывает сделать паузу во всех вооруженных конфликтах на планете

Новости Беларуси. Сложить оружие хотя бы на 24 часа. 20 сентября после полуночи Организация Объединенных Наций призывает сделать паузу во всех вооруженных конфликтах на планете. Такова концепция Международного дня мира. В своем обращении по этому поводу генсек ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что в мире не прекращаются жестокие акты насилия. Но вместо того, чтобы впадать в отчаяние, стоит взять на себя коллективную ответственность и положить конец царящим в мире жестокости и безнаказанности. А за неделю до того самого дня мира в Ираке серия взрывов унесла жизни 25-ти человек, на юге Турции радикалы убили пятерых полицейских, а в Египте во время операции против боевиков группировки «Исламское государство» силовики по ошибке застрелили 12 мексиканских туристов. Есть над чем задуматься.

Международный день мира сегодня праздничным назвать невозможно. Это время призыва отказаться от насилия и прекратить огонь. Для белорусов это еще и время вспомнить и осознать причины, почему в соседнем братском государстве не прекращается война и продолжают гибнуть люди.

Майдан, накачанный финансами, амбициями, личными стремлениями, убеждениями определенной части украинского общества, сработал уже не впервые. Каждое новое потрясение все более тяжелым грузом ложится на плечи простых людей. В некоторых районах сейчас не хватает пенсии даже для оплаты коммунальных услуг. Боролись, конечно, не за это, причем не только украинцы, но и белорусы. У участников «Белорусской сотни», «Погони» — свои мотивы.

А еще больше поражает уверенность в завтрашнем дне своей родной страны.

«Свободная Пресса»:

Мы все убеждены, что Украина победит и дальше нас ждет борьба за независимую Беларусь. Именно поэтому мы хотим набраться здесь опыта.

Осуждать таких соотечественников или нет — личное дело каждого. Искать здравый смысл в их гибели — тоже. Но факт остается фактом: никакие амбиции, да и любые другие цели не стоят человеческой жизни.

Тем не менее, технологию украинского Майдана готовы взять на вооружение и отдельные белорусские политики. Визиты по обмену опытом, позирование на баррикадах, выступления со сцены. Это люди, которые не раз заявляли о готовности встать у руля государства. Кандидаты в президенты Беларуси избирательных кампаний совсем недавнего прошлого.

Николай Статкевич:

Безусловно. Мы имеем право на мирный протест. Мы даже имеем право не на мирный протест.

А это уже призыв к белорусам. Собраться на протест. Какой получится. Николай Статкевич сразу после освобождения из колонии присоединился к голосу своих соратников. Только даже права на пикет не было. Такие мероприятия по закону должны быть санкционированы городскими властями. Об этом вежливо накануне напомнили и правоохранители. Тем не менее, видимо, рассчитывая на прецедент, Статкевич, Лебедько и Некляев появились вечером в центре города. Правда, в основном не в окружении сторонников, а журналистов. Со стороны было больше похоже на то, что столичный универмаг решил устроить распродажу. Но общими усилиями результат достигнут — репортеры запечатлели то, ради чего, видимо, все и было организовано: милиция составила протокол.

Все разошлись даже раньше, чем через час. Порция внимания получена, Интернет взбудоражен. Вроде забыли. Но протокол есть протокол: организатора позже пытаются отыскать правоохранители, а его и след простыл. Только не в Интернете, откуда стало известно о планах на новое собрание. Только почему-то, планирование происходит на греческом курорте.

Отдых, это, конечно, хорошо. Но, судя по явке на «сенсационный первый пикет», больше всех от всего этого устали белорусы, которые, как известно, мирные люди и помнят об этом не только по праздникам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.