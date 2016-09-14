Минская областная избирательная комиссия провела собрание по итогам парламентских выборов-2016

Новости Беларуси. Результаты парламентских выборов 11 сентября подводят в регионах. Свое заседание провела Минская областная избирательная комиссия. Члены комиссии в присутствии наблюдателей рассмотрели протоколы с 17 округов регионов – точное количество проголосовавших и результаты волеизъявления.

Жители Минской области определили своих депутатов во всех округах. На участки пришли более 75% избирателей, внесенных в списки. Решение об утверждении результатов парламентской гонки в столичном регионе члены областной комиссии приняли единогласно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вадим Бондаренко, председатель Минской областной избирательной комиссии:

В дальнейшем сейчас мы сами должны свое решение подписать, передать его вместе с протоколами в Центральную комиссию и, соответственно, уже ЦИК подведет итоги выборов в стране и объявил средствам массовой информации.

Екатерина Канонович, наблюдатель при Минской областной избирательной комиссии:

Данная избирательная кампания отличалась, наверное, яркой агитационной частью, потому что весь наблюдательный процесс, за которым мы следили, как наблюдатели, показывает то, что комиссия областная, окружная четко отработала механизм, люди все достаточно компетентные, опытные. Поэтому загвоздок, каких-то препон в работе не возникало.