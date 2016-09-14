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Минская областная избирательная комиссия подвела итоги парламентских выборов

14 сентября 2016 10:10
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Новости Беларуси. Итоги прошедших парламентских выборов подводят в регионах. Сегодня заседание провела Минская областная избирательная комиссия. Члены комиссии в присутствии наблюдателей рассмотрели протоколы из 17 округов региона – точное количество проголосовавших и итоги волеизъявления. Жители Минской области выбрали своих депутатов во всех округах. На участки пришли более 75% избирателей, внесенных в списки. Решение об утверждении результатов парламентской гонки в столичном регионе члены избиркома приняли единогласно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Бондаренко, председатель Минской областной избирательной комиссии:
В дальнейшем мы сами должны уже свое решение подписать, передать его вместе с протоколами в Центральную комиссию. ЦИК подведет итоги выборов в стране и объявит это средствам массовой информации.

# Выборы-2019 # Вадим Бондаренко

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