Минская областная избирательная комиссия подвела итоги парламентских выборов

Новости Беларуси. Итоги прошедших парламентских выборов подводят в регионах. Сегодня заседание провела Минская областная избирательная комиссия. Члены комиссии в присутствии наблюдателей рассмотрели протоколы из 17 округов региона – точное количество проголосовавших и итоги волеизъявления. Жители Минской области выбрали своих депутатов во всех округах. На участки пришли более 75% избирателей, внесенных в списки. Решение об утверждении результатов парламентской гонки в столичном регионе члены избиркома приняли единогласно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Бондаренко, председатель Минской областной избирательной комиссии:

В дальнейшем мы сами должны уже свое решение подписать, передать его вместе с протоколами в Центральную комиссию. ЦИК подведет итоги выборов в стране и объявит это средствам массовой информации.