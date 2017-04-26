Минск остается неизменной площадкой для поиска мирных решений украинского кризиса

В частности, стороны переговорного процесса обсуждают последний события на Донбассе – гибель представителя ОБСЕ, отключение электроэнергии в Луганской области и, конечно, реализацию Минских соглашений, благодаря которым на востоке Украины сохраняется пусть хрупкий, но всё-таки мир.

Очередная встреча трехсторонней контактной группы проходит в белорусской столице и в эти минуты.

Новости Беларуси. Беларусь будет работать только во имя мира в Украине. Об этом сегодня во время встречи с Петром Порошенко – заявил Президент Александр Лукашенко. Свою позицию глава белорусского государства озвучивал уже не раз, в том числе, обращаясь с посланием к народу и парламенту нашей страны.

Донбасс – дело тонкое. Восток Украины сегодня – это одна из самых оживленных точек геополитического притяжения. Разгоревшийся весной 2014 конфликт пока так и не разрешен, однако горячая стадия осталась позади, когда лидеры четырех стран – Германии, России, Украины и Франции сели за стол переговоров в Минске. Документ из 12 правил охладил пыл горячих голов по обе стороны баррикад.

Владислав Фрольцов, политолог:

Основной итог Минского мирного процесса – это то, что сегодня на территории Украины не ведуться активные военные действия, нет прямых боестолкновений, что самым позитивным способом сказывается на общем уровне стабильности в регионе.

Мирное урегулирование, обмен пленными и главное – линия соприкосновения. Эдакая 38 параллель на украинский лад, помогли развести силы Киева и самопровозглашенных республик по разным углам. Там все еще стреляют, но в качестве исключения, а не нормы, предпочитая диалог в рамках контактной группы. Собирается она в Минске постоянно, вот и в эти минуты проходит встреча.

В целом же Беларусь делает все возможное, чтобы политические распри восточного соседа закончились хэппи-эндом.

Ведь это конфликт не где-то там, на дальних рубежах, а здесь, совсем рядом. И сидеть, сложа руки – значит поставить на кон региональную безопасность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Украина не просто наш сосед, это братская нам страна, братский народ. Мы приняли у себя более 160 тысяч переселенцев, мы готовы и дальше содействовать непростым переговорам, потому что это уже отражается на жизни непосредственно нашего народа и функционирования нашего государства.

Единственный пункт, где Киев и непризнанные республики, что называется, застряли – это местные выборы. Их проведение сквозь призму минска-2 – краеугольный камень разрешения конфликта.

Тает лед в этом направлении не так уж и быстро. И все же, международные эксперты и политики призывают довести до конца минские решения. Других инструментов попросту нет.

Беларусь готова оказать всесильную поддержку, но эндшпиль этой политической партии зависит уже не от нас.

Сергей Кизима, политолог:

Нужна консолидация мирового сообщества о том, что минские договорённости – единственный возможный вариант разрешения кризиса, разруливания очень сложной ситуации на территории Украины, но в это должны верить все и противоборющиеся стороны должны убеждать все.