Министр юстиции Республики Беларусь: Наша Конституция - фундамент и ориентир, по которому развиваются наши законодательные акты

Новости Беларуси. Белорусская Конституция — два десятка лет с момента подписания. Круглую дату основной закон страны отметит уже в ближайшие дни, ну а 11 марта он стал предметом разговора на международном форуме. В эти минуты он проходит в Минске, объединив более сотни ведущих юристов Беларуси, России, Армении и Латвии. Тема форума выбрана не случайно, ведь 20 лет - это немалый срок, чтобы сделать вывод о практической реализации юридического постулата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:

Наша Конституция является тем фундаментом и ориентиром, по которому развивается наши законодательные акты, на которые ориентируются наши органы нормотворческие, регулируя те либо иные отношения. Сегодня та стабильность и то правовое поле, которое создано, оно позволяет говорить о том, что Конституция — реальный механизм, позволяющий установить баланс интересов и граждан, и государства, и общества.

Михаил Журавков, первый проректор Белорусского государственного университета:

Конституция у нас — основной закон. Очень хорош. Он определил основные стратегические направления правового развития нашего государства, по которому мы и живем, и продолжаем жить. Что очень немаловажно — наши взаимоотношения с другими государствами во всем мире.