МИД: представители европейской стороны вводят чрезвычайное положение, чтобы скрыть свои незаконные действия

Новости Беларуси. Представительство Союза заявило демарш нашему МИДу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Представительство Союза заявило демарш нашему МИДу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Для любого демарша должны быть четкие и убедительные легальные основания, а не эмоции, фантазии и предположения. В данном случае никаких оснований нет и просто быть не может. Нет их и в тексте обозначенного заявления представительства Европейского союза. В отличие от той же европейской стороны, чьи представители вообще вводят чрезвычайное положение, чтобы скрыть от общественности свои незаконные действия, Беларусь выполняет все свои международные обязательства и действует максимально транспарантно.
Мы провели брифинг в Министерстве иностранных дел для глав иностранных дипмиссий после гибели на границе иракского гражданина, насильно выброшенного из Литвы. Кстати, представительство ЕС это мероприятие почему-то проигнорировало. Мы предложили европейским дипломатам выехать на границу и самим ознакомиться с ситуацией на месте, потому что нам нечего скрывать. Однако это предложение так никого из них и не заинтересовало (подробнее здесь).
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