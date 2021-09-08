МИД: представители европейской стороны вводят чрезвычайное положение, чтобы скрыть свои незаконные действия

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Для любого демарша должны быть четкие и убедительные легальные основания, а не эмоции, фантазии и предположения. В данном случае никаких оснований нет и просто быть не может. Нет их и в тексте обозначенного заявления представительства Европейского союза. В отличие от той же европейской стороны, чьи представители вообще вводят чрезвычайное положение, чтобы скрыть от общественности свои незаконные действия, Беларусь выполняет все свои международные обязательства и действует максимально транспарантно.

Мы провели брифинг в Министерстве иностранных дел для глав иностранных дипмиссий после гибели на границе иракского гражданина, насильно выброшенного из Литвы. Кстати, представительство ЕС это мероприятие почему-то проигнорировало. Мы предложили европейским дипломатам выехать на границу и самим ознакомиться с ситуацией на месте, потому что нам нечего скрывать. Однако это предложение так никого из них и не заинтересовало (подробнее здесь).