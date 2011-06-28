МИД Беларуси: Госдеп США полностью проигнорировал оценки ООН

МИД Беларуси считает доклады Госдепартамента США необъективными и идеологически мотивированными. На основе произвольных оценок специалисты Госдепа отнесли Беларусь к государствам, которые не прилагают должных усилий в борьбе с торговлей людьми. Таким образом, проигнорировав мнения экспертов ООН.

Члены ООН и спецдокладчик организации по борьбе с торговлей людьми считают, что Беларусь относится к странам, где работа в этом направлении осуществляется наиболее эффективно. Всему миру известно, что Беларусь выступила инициатором разработки Глобального плана ООН по борьбе с торговлей людьми, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Таким образом, Госдеп США полностью проигнорировал оценки ООН. Это лишний раз доказывает предвзятость и политическую ангажированность докладов Госдепа США по противоправозащитной тематике.

Получается, что Государственный департамент США дезинформирует Конгресс США о реальном положении дел в мире. Возможно, что именно в этой сфере необходимо искать причины ложных стереотипов американской внешней политики.