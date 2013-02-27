Манифестация в Египте: полиция открыла огонь по людям из дробовиков, десятки человек ранены

Новости Египта. На улицах Египта продолжаются ожесточенные бои. На этот раз в эпицентре событий город Эль-Мансура. Накануне демонстрации переросли в столкновения с полицией. Стражи порядка открыли огонь по манифестантам из дробовиков. Десятки пострадали. В район беспорядков не могли проехать машины скорой помощи. Раненых выносили прямо на руках.

Протестующие выступают против политики исламистов и президента Муххамеда Мурси.

Манифестации в Эль-Мансуре проходят уже несколько дней. В понедельник в результате уличных боев пострадали несколько десятков египтян. Камнями, цепями, холодным оружием и электрошокерами отстаивали свои политические интересы противники и сторонники «Братьев-мусульман». Тогда стычки прошли без вмешательства полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.