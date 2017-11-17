Прямой эфир

Макей: мы просто обязаны иметь нормальные отношения с ЕС, включая Германию

17 ноября 2017 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Германия рассчитывают на активное сотрудничество в деловой сфере. Об этом после двусторонних переговоров с вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Берлин поддерживают и политический, и экономический диалог.

Стороны надеются удержать хорошую динамику в товарообороте. Однако настало время переходить на новый формат. Беларусь предлагает развивать сотрудничество на уровне регионов.

Макей: мы просто обязаны иметь нормальные отношения с ЕС, включая Германию-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы хотим иметь нормальные отношения и с Востоком, и с Западом, понимая, что мы находимся на стыке этих двух геополитических игроков. Европейский союз для нас является вторым по значимости торгово-экономическим партнером. Оттуда к нам идут инвестиции, современные технологии. Поэтому мы просто обязаны иметь нормальные отношения с Европейским союзом, включая Германию, которая является членом ЕС.

# Европейский союз # Беларусь-Германия # Фотофакт # Владимир Макей

Другие новости рубрики

Все новости
Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 8 декабря в Гомеле
17 ноября 2017 13:45

Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 8 декабря в Гомеле

Президент Беларуси поблагодарил вице-канцлера Германии за помощь в экономике
17 ноября 2017 13:02

Президент Беларуси поблагодарил вице-канцлера Германии за помощь в экономике

Новая страница в отношениях Минска и Берлина: Президент Беларуси встретился с вице-канцлером Германии
17 ноября 2017 11:14

Новая страница в отношениях Минска и Берлина: Президент Беларуси встретился с вице-канцлером Германии