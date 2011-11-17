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Лукашенко улетит в Россию на саммит Таможенного союза

17 ноября 2011 13:36
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 ноября направится с рабочим визитом в Россию. 18 ноября в Москве состоится трехсторонняя встреча президентов стран Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Основное внимание стороны уделят формированию Единого экономического пространства и последующему созданию Евразийского экономического союза. Главы государств также обсудят результаты сотрудничества в рамках Таможенного союза и ряд других актуальных тем.

Планируется, что по итогам встречи будут подписаны международные документы, которые определят основные направления сотрудничества государств в интеграционных структурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Лукашенко

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