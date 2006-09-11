Прямой эфир

Литовский сейм прислушался к протесту Беларуси

11 сентября 2006 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Речь идет о планах правительства Литвы в строительстве могильника ядерных отходов вблизи Браславского региона республики.

Согласно международной конвенции об оценке воздействия на окружающую среду, соседние государства должны принимать все меры по недопущению вредного влияния. Тем более, если проекты потенциально опасны для населения.

Белорусские парламентарии и общественность неоднократно выступали против строительства могильника. Передавали  обращения протеста в литовский сейм. К белорусам прислушались.
Официально подтвержденной информации о том, что Литва намерена вовсе отказаться от строительства ядерного могильника вблизи Браслава или перенести его в другое место пока нет.

Другие новости рубрики

Все новости
08 сентября 2006 14:22

Потенциал сотрудничества стран Международной ассамблеи столиц и крупных городов велик

08 сентября 2006 12:28

Совершенствование жизни в крупных городах - одна из основных задач Международной ассамблеи столиц и крупных городов

07 сентября 2006 14:18

Иран - точка опоры Беларуси в дальнем зарубежье