Литовский сейм прислушался к протесту Беларуси

Речь идет о планах правительства Литвы в строительстве могильника ядерных отходов вблизи Браславского региона республики.

Согласно международной конвенции об оценке воздействия на окружающую среду, соседние государства должны принимать все меры по недопущению вредного влияния. Тем более, если проекты потенциально опасны для населения.

Белорусские парламентарии и общественность неоднократно выступали против строительства могильника. Передавали обращения протеста в литовский сейм. К белорусам прислушались.

Официально подтвержденной информации о том, что Литва намерена вовсе отказаться от строительства ядерного могильника вблизи Браслава или перенести его в другое место пока нет.