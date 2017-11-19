Лидия Ермошина: если человек порядочный, хороший семьянин, получает хорошую заработную плату и декларирует ее, избиратель это увидит

Новости Беларуси. А сейчас путеводитель по избирательной кампании от главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лидия Михайловна, вы упомянули принцип почвы. Это где родился, там и пригодился? Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Совершенно верно. Это международный принцип. По-другому и быть не может? Лидия Ермошина:

Да. Более того, я могу сказать что не должны варяги решать судьбу местных жителей. Должен быть человек, который знает хорошо эти проблемы изнутри, работающий либо проживающий там, а в идеале и работающий, и проживающий. Лидия Михайловна, а вы своего депутата знаете в лицо? Вам приходилось обращаться? Лидия Ермошина:

Я помню, что голосовала. Я помню, что даже знала этого человека. Это не был формально выбор. Это был осознанный выбор. Но не понадобилось вам за эти годы. Лидия Ермошина:

Я считаю и всегда об этом говорю: депутаты отнюдь не для помощи избираются нам. Кто это выдумал? Они не ходоки и не адвокаты. С точки зрения сельского жителя депутат – это тот, кому можно позвонить и попросить решить вопрос доставки дров. Лидия Ермошина:

Депутат сельской местности не может привезти дрова. Он в любом случае должен передать эту просьбу председатель местного сельского Совета, который естественно будет решать эти вопросы. Все равно чиновник это будет делать. Поэтому депутат может, конечно, помочь просто потому, что он чаще видит председателя сельского совета. Но это сельская местность, где депутат – твой сосед, кум, брат, может, родственник близкий, учитель твоих детей. Это совершенно разные вещи. В городе Минске в округе избирательном в городской Совет проживает более 20 тысяч граждан. Обязанность депутата – быть представителем при решении вопросов, который решает Минский горсовет. Решаются вопросы открытия детского садика либо закрытия детского сада, больницы, отведения участка, например, под строительство какого-то дома, а в это время – это хороший сквер. Это консолидированное народное мнение. И для этого избирается депутат.

Если я не ошибаюсь, в предыдущую кампанию местных выборов инициатива прозвучала и немного подзабылась, а, может быть, имеет смысл упразднить депутатов первичного звена, сельские советы, и приводились аргументы, почему.

Лидия Ермошина:

Я помню и я с этим согласна. Потому что чаще всего депутатов сельского Совета выбирают среди тех людей, которые по определению уже занимаются этими же проблемами. Лидия Ермошина:

Совершенно верно. Сельский Совет наиболее маломощен. Вопросы решает сельский исполком, тот же председатель сельского Совета и он же председатель сельисполкома в одном флаконе. Я думаю, что реальным местным самоуправлением является на селе тот самый председатель сельского Совета. Поэтому, чтобы власть на селе была действительно реальной и чтобы это были не декоративные органы, которые собираются только для того, чтобы собраться, при этом люди отрываются от работы, я считаю, что нам нужно переходить от выборов депутатов сельских Советов к выборам главы сельской администрации, поселковой. Это будет реальная власть, избираемая должность. Он и сейчас избирается, но как депутат. И только потом уже сельский Совет его избирает на эту должность. Рано или поздно мы к этому придем. Лидия Ермошина:

Совершенно верно. Более того, ликвидировать привычные советы – это позиция ущербная в том смысле, что нас тут же упрекнут наши демократы, особенно западные демократы, что мы ликвидировали местное самоуправление. Рациональное, но не популярное. Лидия Ермошина:

Оно уязвимое. А если сельская власть реальная будет избираться внизу, то это будет и реальное местное самоуправление, никто не упрекнет, и экономия, и реально работающего орган. К следующей кампании мы подойдем к этому? Лидия Ермошина:

Я думаю, запросто. Все зависит от того, насколько эта идея овладеет массами. Лидия Михайловна, на неделе на встрече с Президентом один из главных вопросов, который он поставил, – зарплаты сотрудников. О каких суммах идет речь?

Лидия Ермошина:

Те, кто будет работать непосредственно в день выборов – это основное, это большая часть всех тех, кто будет работать в избирательных комиссиях, они за работу в день выборов получат на руки порядка 69 рублей. За день. Но не забывайте, они же отработают почти 20 часов. Они откроют участки в 8:00, они в 20:00 закроют, потом они будут считать, сверять, доставлять, передавать в территориальную комиссию. Многие, по крайней мере, председатель уйдет домой около 2 часов ночи.