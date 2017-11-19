Лидия Ермошина: если человек порядочный, хороший семьянин, получает хорошую заработную плату и декларирует ее, избиратель это увидит
Новости Беларуси. А сейчас путеводитель по избирательной кампании от главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Лидия Михайловна, вы упомянули принцип почвы. Это где родился, там и пригодился?
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Совершенно верно. Это международный принцип.
По-другому и быть не может?
Лидия Ермошина:
Да. Более того, я могу сказать что не должны варяги решать судьбу местных жителей. Должен быть человек, который знает хорошо эти проблемы изнутри, работающий либо проживающий там, а в идеале и работающий, и проживающий.
Лидия Михайловна, а вы своего депутата знаете в лицо? Вам приходилось обращаться?
Лидия Ермошина:
Я помню, что голосовала. Я помню, что даже знала этого человека. Это не был формально выбор. Это был осознанный выбор.
Но не понадобилось вам за эти годы.
Лидия Ермошина:
Я считаю и всегда об этом говорю: депутаты отнюдь не для помощи избираются нам. Кто это выдумал? Они не ходоки и не адвокаты.
С точки зрения сельского жителя депутат – это тот, кому можно позвонить и попросить решить вопрос доставки дров.
Лидия Ермошина:
Депутат сельской местности не может привезти дрова. Он в любом случае должен передать эту просьбу председатель местного сельского Совета, который естественно будет решать эти вопросы. Все равно чиновник это будет делать. Поэтому депутат может, конечно, помочь просто потому, что он чаще видит председателя сельского совета. Но это сельская местность, где депутат – твой сосед, кум, брат, может, родственник близкий, учитель твоих детей. Это совершенно разные вещи. В городе Минске в округе избирательном в городской Совет проживает более 20 тысяч граждан. Обязанность депутата – быть представителем при решении вопросов, который решает Минский горсовет. Решаются вопросы открытия детского садика либо закрытия детского сада, больницы, отведения участка, например, под строительство какого-то дома, а в это время – это хороший сквер. Это консолидированное народное мнение. И для этого избирается депутат.
Если я не ошибаюсь, в предыдущую кампанию местных выборов инициатива прозвучала и немного подзабылась, а, может быть, имеет смысл упразднить депутатов первичного звена, сельские советы, и приводились аргументы, почему.
Лидия Ермошина:
Я помню и я с этим согласна.
Потому что чаще всего депутатов сельского Совета выбирают среди тех людей, которые по определению уже занимаются этими же проблемами.
Лидия Ермошина:
Совершенно верно. Сельский Совет наиболее маломощен. Вопросы решает сельский исполком, тот же председатель сельского Совета и он же председатель сельисполкома в одном флаконе. Я думаю, что реальным местным самоуправлением является на селе тот самый председатель сельского Совета. Поэтому, чтобы власть на селе была действительно реальной и чтобы это были не декоративные органы, которые собираются только для того, чтобы собраться, при этом люди отрываются от работы, я считаю, что нам нужно переходить от выборов депутатов сельских Советов к выборам главы сельской администрации, поселковой. Это будет реальная власть, избираемая должность. Он и сейчас избирается, но как депутат. И только потом уже сельский Совет его избирает на эту должность.
Рано или поздно мы к этому придем.
Лидия Ермошина:
Совершенно верно. Более того, ликвидировать привычные советы – это позиция ущербная в том смысле, что нас тут же упрекнут наши демократы, особенно западные демократы, что мы ликвидировали местное самоуправление.
Рациональное, но не популярное.
Лидия Ермошина:
Оно уязвимое. А если сельская власть реальная будет избираться внизу, то это будет и реальное местное самоуправление, никто не упрекнет, и экономия, и реально работающего орган.
К следующей кампании мы подойдем к этому?
Лидия Ермошина:
Я думаю, запросто. Все зависит от того, насколько эта идея овладеет массами.
Лидия Михайловна, на неделе на встрече с Президентом один из главных вопросов, который он поставил, – зарплаты сотрудников. О каких суммах идет речь?
Лидия Ермошина:
Те, кто будет работать непосредственно в день выборов – это основное, это большая часть всех тех, кто будет работать в избирательных комиссиях, они за работу в день выборов получат на руки порядка 69 рублей. За день. Но не забывайте, они же отработают почти 20 часов. Они откроют участки в 8:00, они в 20:00 закроют, потом они будут считать, сверять, доставлять, передавать в территориальную комиссию. Многие, по крайней мере, председатель уйдет домой около 2 часов ночи.
Неплохая зарплата за день. Мы сейчас вам конкурс устроим. Каким образом вы этих людей подбираете?
Лидия Ермошина:
Практически по конкурсу.
То есть может любой желающий, услышав в эфире СТВ эту цифру, позвонить и спросить, можно ли он будет.
Лидия Ермошина:
Нет, он пусть звонит, но чтобы его заявку рассматривали, нужно, чтобы его выдвинули состав комиссии, то есть тебя должно общество делегировать в состав комиссии и совсем необязательно, что тебя включат. Посмотрят, что ты за человек, насколько ты грамотен, насколько уживчив, как у тебя с соседями отношения, не было ли у тебя приводов в милицию. Мы следуем по пути общемировому. В избирательные комиссии включаются наиболее авторитетные граждане.
Сама по себе компания – насколько дорогое удовольствие?
Лидия Ермошина:
Мы всегда стараемся ужимать, потому что я прекрасно понимаю, если я предоставлю смету на большую сумму в валютном эквиваленте, то ее обязательно завернет Минфин, скажет: «Чего этого вы размахнулись, ребята? 4 года назад смогли выборы за эти деньги организовать». Уже долгие годы мы укладываемся валютный эквивалент, который равен 10,5 млн долларов США. Поверьте, это немного. Получается меньше 2 долларов на избирателя, ибо у нас 7 млн избирателей. То есть где-то 1,5 доллара – это очень мало.
А в европейском формате?
Лидия Ермошина:
10-15 долларов на избирателя.
То есть у нас дешевая кампания.
Лидия Ермошина:
Дешевая, мы экономим.
Дешевая – не значит менее демократичная?
Лидия Ермошина:
Нет. Просто у нас иной уровень зарплат, во-первых. Во-вторых, мы очень многое не оплачиваем. Государственные СМИ работают бесплатно на выборах, аренда помещений ничего не стоит, ее просто нет, все предоставляется бесплатно. Вот это и есть источники экономии.
В 2020 году выпадают сразу две важные кампании: президентская и парламентская. Значит, будет принято решение о разделении этих кампаний?
Лидия Ермошина:
Да, это вопрос, и мы давно над ним думаем. Поскольку одни выборы назначает Президент, а вторые – парламент, то эти два органа должны собраться, то есть Президент и руководитель парламента, и с учетом мнения депутатов решить вопрос, какие выборы будут перенесены. Мы можем, конечно, вносить свои предложения. Я считаю, что одни из выборов должны быть перенесены на осень 2019 года.
То есть на целый год раньше?
Лидия Ермошина:
Никак иначе нельзя. Потому что если переносить на весну 2020 года, то мы вообще будем находиться в сплошном избирательном периоде, страна будет на ушах стоять, жить в стрессе весь 2020 год. Это два органа, которые обеспечивают политическую стабильность общества. Поэтому один орган должен быть работающим, чтобы контролировать процесс проведения следующей избирательной кампании.
В 2019 году нам тоже адреналина хватит. Европейские игры.
Лидия Ермошина:
Это позитив, поэтому нормально с хорошим настроением, сходить в отпуск и в конце ноября, чтобы до нового года подвести итоги и 2020 год начать с новым одним из двух главных органов.
Дайте рекомендацию нашим зрителям, с каким внутренним принципом избиратели должны идти на выборы, на местные выборы.
Лидия Ермошина:
Внутренний принцип: доверяю ли я этому человеку, кажется ли он мне порядочным. Если человек кажется порядочным, и я ему доверяю, отдавайте смело свой голос. Это главное. Если человек порядочный, хороший семьянин, человек с устойчивой работой, хорошей трудовой биографией, человек, который живет не на чем-то содержании, а получает хорошую заработную плату и декларирует ее, избиратель это увидит.
А как доверять, ведь на выборах все хорошие.
Лидия Ермошина:
Нет, у каждого человека есть интуиция. Недаром же есть расхожая фраза: бойтесь первого взгляда, он самый верный. И это правда.