Леонид Слуцкий: избирательная практика стала ближе к людям

Новости Беларуси. До глубокой ночи на участках шел подсчет голосов на парламентских выборах. Процедура проходила открыто и прозрачно, в присутствии международных и внутренних наблюдателей.

Самые многочисленные миссии в Беларусь направили СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдатели отметили серьезный подход к организации голосования, позитивную атмосферу на участках и настрой самих избирателей.

Дмитрий Жавнер, наблюдатель:

Видно: с удовольствием шли, кто-то такой серьёзный, кто-то такой весёлый. Но все шли люди отдать свой долг, как положено гражданину Республики Беларусь. Нареканий и каких-то проблем, я считаю, нет

Леонид Слуцкий, руководитель миссии наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

Избирательная практика стала лучше. Избирательная практика стала ближе к людям и многие незаметные, на первый взгляд, нюансы говорят о том, что избирательная практика в стране реальным образом, практическим образом совершенствуется.

Что касается наших коллег из миссии ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, БДИПЧ ОБСЕ – традиционно критичным к выборам в Республике Беларусь – думаю, в данном случае, им будет какую-то критику собрать сложновато.

В Минске на избирательных участках было аккредитовано 7.715 наблюдателей и около 2 тысяч из них – представляли политические партии и общественные объединения.

Сергей Хильман, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Можно с уверенностью сказать, что во всех 20-ти округах столицы выборы состоялись. Что касается активности избирателей, в частности, минчан – я хочу сказать, что хорошая явка на досрочном голосовании. Минчане собирались ехать на уик-энд, наверняка, заблаговременно проголосовали.