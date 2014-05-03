Крым месяц спустя вхождения в состав России. Стоит ли белорусам туда лететь летом?

Территория Таможенного союза нежданно-негаданно расширилась с перехода Крыма в состав России. Что думают об этом жители полуострова месяц и даже чуть больше спустя? И что чувствует сегодня человек, оказавшись в Крыму – где он, в Украине или уже в России? Испытание проводила наш специальный корреспондент Анастасия Дехтяр.

Мы уже приземлились в Симферополе. Летели внутренним рейсом из Москвы. Без всякого таможенного оформления мы прошли сразу за багажом.

Один из первых наших встречных в Крыму – Николай Иванович. Военную выправку, кажется, и годы не берут. Ветерану Великой Отечественной - 89!

Узнав, что мы из Минска, сразу предается воспоминаниям: воевал на краю Беларуси, освобождая земли от фашистов. Вот и теперь готов повоевать, правда, за свои сбережения.

По «Приватбанку» выдачи нет, его карта не работает в этом банке.

Банки ушли, а вкладчики остались. На счету одного из украинских банков у ветерана ни много ни мало, а больше 3 000 тысяч долларов. Снять он их не может. Вот собирается идти в Фонд защиты вкладчиков.

Екатерина тоже жертва банковского «прощания славянки» - ее уволили. Проработав 9 лет в украинской финансовой структуре, теперь вынуждена рассылать резюме. Две недели - все без толку. Хорошо, что супруг на своем рабочем месте.

Екатерина, безработная жительница Симферополя:

Все украинские банки ушли из Крыма - сейчас очень много людей ищут работу.

Российские банки только открываются на полуострове, а по старым счетам (например, коммунальным, кредиты) вроде как платить еще надо. Отделения в дефиците, вот и очереди у них едва ли не круглосуточные.

Чтобы стать обладателем нового российского паспорта, люди не просто дежурят у паспортных столов, а записываются на очередь в очередь. Много желающих. Делают документ, между прочим, бесплатно. Те же, кто «проскочил», да имеет авто - уже форсит по дорогам с переоформленными номерами. Регион 777. Судя по заключениям нумерологов, это магическое число счастливчиков.

Российский рубль и украинская гривна сейчас в Крыму равноправные деньги. Рассчитываться можно и теми, и другими. «С пережитком прошлого» планируют покончить к январю 2015-го. Хотя местные власти сроки хотят еще сократить, опасаясь девальвации в Украине.

Кстати, пока в обменниках выгоднее менять доллары на гривны, потому как при обмене на рубль сначала идет обмен на гривну, а потом на рубль и клиент теряет деньги на разнице курсов.

Маленький магазин «а-ля угловой». Теперь в основном на полках здесь крымский товар, появляется и российский продукт. Из последних поступление – любимые с детства шоколадки с барышней в косынке и кубанская молочка.

Наталья Зверева, продавец:

Есть белорусская молочка, украинские товары дорожают, ломят цены, как для заграницы.

Сегодня в здание Госсовета – внеочередное заседание. Впервые в истории российского Крыма депутаты примут законы. Некоторые уже прошли первые чтения. Нам удастся попасть в здание бывшей Верховной рады, оно, кстати, по-прежнему под охраной отрядов самообороны.

В зале - 80 депутатов. Такого экшена, как в киевской раде, здесь нет, спокойные дискуссии и практические единодушные решения. Первый закон - о Государственном совете.

Кстати, выборы в Госсовет Крыма планируют провести уже в середине сентября. Но, пожалуй, самым громким принятием дня - было снижение НДС, сразу в пять раз. Это удешевляет и стоимость путевки в санаторий.

Такая новость по душе постовым, которые стоят в карауле под окнами зала заседания.

Пенсионер дядя Леша уже который месяц не снимает камуфляжа. Он - рядовой отряда самообороны Госсовета. Съездит в увольнение домой в село и обратно. Вот недавно и новую пенсии получил.

Алексей Анисов, рядовой отряда самообороны Симферополя:

Я получал 800 гривен (2 тысячи рублей), а я уже получил пять с лишним!

«Крым выпал в сухой остаток». Один из самых волнующих вопросов сейчас – будет ли вода. 80% живительной влаги поступает с материка. Но Украина сейчас перекрыла шлюзы: Северо-Крымский канал засыхает. Нам удалось без погружения очутиться на дне одного из его притоков и, как видите, здесь ни капли днепровской воды. Вот и выходит, что дело – труба!

Обезвоживание, уверяют власти, самим крымчанам не грозит. Хотя самые уязвимые населенные пункты восточной части республики, в том числе и курорты – Судак, Феодосия, Керчь.

Сейчас по всему полуострову стихийно бурятся скважины. Первая, буквально на днях, заработала в Старом Крыму.

Сергей Аксенов, исполняющий обязанности главы Республики Крым:

Без питьевой воды не останемся ни в одном районе. Проблема с сельским хозяйством есть, решаем ее.

На одной из ферм Сакского района кроме проблем насущных волнуют и экономические перспективы. Президент Путин - в Минске, разговор снова о Таможенном союзе и это теперь тоже касается крымчан.

Аграрий Дмитрий, представляя карту новых территориальных возможностей, размышляет о возможных рынках сбыта и конкурентоспособности. Но мысли мыслями, а пока нужно действовать. Ведь в этом году на полях их предприятия развернется настоящая битва за урожай.

Крымский климат и есть та благодатная почва, которая позволяет возделывать совершенно различные культуры. И получать даже два урожая за сезон. В год здесь - около 270 солнечных дней.

На крымской ниве резво наворачивает круги наш земляк. «Беларус» российской сборки приехал сюда неделю назад. По программе «Росагролизинг».

Мехдвор почти всех агропредприятий требует технического обновления. В ближайшее время сельхозпарк в Крыму пополнят новыми боевыми машинами.

Дмитрий Витов, заместитель директора частного сельхоз предприятия:

Были МТЗ-80 и МТЗ-82. Работаюn по сей день. Хотя раз 40 уже отработали свой моторесурс. Надежность техники высокая!

На другом краю Крыма - в горах Алушты - аграрии тоже в панике, плантации знаменитой крымской розы и лаванды некому убирать. За три последних месяца эфиромасличный совхоз-завод с 78-летней историей, некогда знаменитый на весь мир своей натуральной душистой продукцией, практически обанкротился.

За это время не заработали ни единой гривны!

Через пару недель здесь начнется цветение, а совхоз, получается, увядает.

Масла, морские соли, душистые воды и вся природная косметика в основном продавались в Украине, там же закупалась и упаковка. Продажи приостановились, а за пустые емкости прежние поставщики загнули нереальную цену.

А вот этот лобзик на машиностроительном заводе «Фиолент» когда-то в 90-е не дал гиганту промышленности Крыма остановиться. Электроинструментом тогда рассчитывались с рабочими. Впрочем, эту нелегкую весну завод пережил непоколебимо, теперь от такого исхода, считает директор, а по совместительству депутат Госсовета, предприятие останется только в плюсе.

Уже несколько лет «Фиолент» сотрудничает с Беларусью. Компания «Пеленг» закупает детали для военпрома, дрели, шлифмашинки и лобзики тоже в ассортименте на белорусских полках.

Александр Баталин, председатель правления ПАО «Завод Фиолент»:

Наши белорусские партнеры с каждым годом только наращивают. Я им благодарен!

Сергей Аксенов, исполняющий обязанности главы Республики Крым:

У нас было сотрудничество с Беларусью, когда мы были и в составе прежнего государства. И в сельском хозяйстве, и в промышленности у нас есть, чем обменяться. В Беларуси очень высокая научная база, действительно есть очень много хороших идей, которые могут легко адаптироваться в Крыму.

Но чаще белоруса можно было встретить, конечно, же в шезлонге у моря.

Сезон-2014 непонятно, состоится или нет.

Например, у предпринимательницы Заремы – «шкурный интерес». На курортах она держит фирменные лавки с крымскими изделиями из кожи и шерсти. Разгоряченный турист, говорит, никогда не проходил мимо.

Зарема Эмирова, предпринимательница:

Сейчас ТС есть между Россией и Беларусью. Будем стараться выходить на рынки Беларуси.

Весенний пиар Крыма, неутихающие волнения по ту сторону границы – туристы в размышлениях. Соберет ли жемчужина Черного моря за лето больше 4 миллионов туристов или уйдет в минус?

Жители труднодоступного полуострова гадают на морской пене, а чиновники думают, как же вернуть республики курортную славу.

Туристическая фишка. Крым, возможно, станет пятой российской игровой зоной. Такой законопроект внес на рассмотрение в Госдуму президент Владимир Путин. Стоимость проекта примерно 1,5 млрд долларов, кстати, местные власти уверяют, что деньги уже собраны. Крымский Лас-Вегас создаст тысячи рабочих мест. Расположится остров сокровищ на ЮБК между Алуштой и Ялтой, на территории 100 га.

Санаторий «Белоруссия» поддерживает отечественного производителя. Лучшая лечебно-оздоровительная база на Южном берегу никогда не пустовала даже зимой. Потому для персонала такое затишье «дико».

Оксана Куденко, заместитель директора по медицинской части санатория «Белоруссия»:

Здравницы готовы к сезону. Мы входим в 5 здравниц заграничных. 80% наших отдыхающих - это граждане РБ, в том числе и дети, половина детей.

Привычный путь в Крым сейчас сродни полосы испытаний. Менеджеры по продажам санатория вынуждены переориентироваться на российский рынок. На высокий сезон 80% путевок раскуплено, но здесь, в белорусском уголке Крыма, все-таки хотят, чтобы за порцией солнца приехали земляки.

Менеджер по рекламе санатория «Белоруссия»:

Мы запустили очень много акций, эконом-туры. Мы предлагаем даже без лечения только проживание и питание.