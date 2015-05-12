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Китайская провинция Чжэцзян предлагает Минской области сотрудничество в сфере туризма

12 мая 2015 14:53
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Новости Беларуси. Китайская провинция Чжэцзян предлагает Минской области сотрудничество в сфере туризма. Об этом сообщил губернатор провинции Ли Цян во время встречи с руководством столичного региона. Ли Цян рассказал о туристических возможностях провинции и перспективах, а также отметил прекрасную белорусскую природу.

Для укрепления договоренностей, напомним, во время этого визита было подписано соглашение об установлении дружественных отношений между провинцией и областью — Ли Цян пригласил руководство Минщины посетить провинцию Чжэцзян с официальным визитом.

Столичный регион планирует в ближайшее время наладить в Китай экспортные поставки мясо-молочной продукции. О конкретных сроках говорили руководители ведущих предприятий Минской области с бизнесменами провинции Чжэцзян, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Сергей Позняк

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