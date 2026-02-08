Потепление с США: стоит ли Беларуси верить Белому дому? Ответил исследователь Института Куинси

Холод в отношениях с Западом многие уже считали вечным. Но, кажется, лед тронулся. По крайней мере, между Беларусью и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этом уверен наш гость из Америки, который не боится ни аномальных морозов (а Марку Эпископосу повезло приехать в Минск в самый разгар похолодания), ни политических сквозняков. Исследователь Института Куинси считает, что Беларуси и США нужно сменить минус на плюс в отношениях и время для этого пришло.
Последние лет 30 из-за океана в наш адрес поступали совершенно иные послания. Угрозы, обвинения, шантаж и вишенка на торте: 2020 год, попытка свержения власти. Это если вкратце. Вообще, изначально между Минском и Вашингтоном как-то не заладилось.
Штаты ввели впервые ограничения против Беларуси после референдума 1996-го. Не понравилось, что мы проявили голос. А в 2004-м Конгресс США принял знаменитый Акт о демократии в Беларуси. Закон, который официально закрепил санкции, блокировку наших активов, спонсирование НКО и разного рода независимых СМИ в Беларуси.
Эта политика подавалась под соусом борьбы за демократию и права человека в нашей стране, и такой режим, то есть Акт, продлевали и продлевали. Да, были небольшие периоды оттепели. После выборов 2015-го США приостановили некоторые санкции, а в Минск потянулись ходаки из Вашингтона. В 2019-м – Болтон, в 2020-м – Помпео. Но после гайки закрутили еще жестче. Не отношения, а американские горки какие-то.
Ольга Коршун, СТВ:
Почему мы сейчас должны верить, что действительно отношение к нам изменится и Белый дом захочет выстраивать с нами сотрудничество вот именно взаимовыгодное, на взаимной выгоде и на взаимном уважении построенном?
Марк Эпископос, научный сотрудник Института Куинси (США):
Ольга, одна из причин, почему мы увидели такой прогресс за последние полгода, – это именно потому, что США исходят из прагматичного, гибкого подхода, который основан на том, о чем Президент Лукашенко говорил много лет, и это принцип многовекторности.
Это очень хорошо, что Беларусь имеет позитивные отношения с другими великими державами. И, кстати, летом мы слышали, что Беларусь использовала свои каналы с Москвой, чтобы поддерживать процесс по урегулированию с Украиной. Это было очень позитивно для Белого дома.
Поэтому есть смысл, в котором эти отношения между Беларусью и Россией или Беларусью и Китаем могут быть хорошими, потому что это дает нам еще один канал, еще одну платформу, чтобы слать сигналы, чтобы обмениваться мыслями.
Поэтому принцип того, что сейчас происходит, как я это вижу, я только могу говорить за себя, это то, что Беларусь – суверенная страна, которая представляет свои белорусские интересы. Эти интересы подразумевают позитивные отношения с Россией, позитивные отношения с Китаем. Но, кроме этого, они подразумевают конструктивное взаимодействие с Западом, с Евросоюзом, с Соединенными Штатами.
Марк Эпископос: США надо выстраивать отношения с Беларусью без ультиматумов и цивилизационных выборов. Читайте здесь.