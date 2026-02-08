Потепление с США: стоит ли Беларуси верить Белому дому? Ответил исследователь Института Куинси

Холод в отношениях с Западом многие уже считали вечным. Но, кажется, лед тронулся. По крайней мере, между Беларусью и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этом уверен наш гость из Америки, который не боится ни аномальных морозов (а Марку Эпископосу повезло приехать в Минск в самый разгар похолодания), ни политических сквозняков. Исследователь Института Куинси считает, что Беларуси и США нужно сменить минус на плюс в отношениях и время для этого пришло.

Последние лет 30 из-за океана в наш адрес поступали совершенно иные послания. Угрозы, обвинения, шантаж и вишенка на торте: 2020 год, попытка свержения власти. Это если вкратце. Вообще, изначально между Минском и Вашингтоном как-то не заладилось.

Штаты ввели впервые ограничения против Беларуси после референдума 1996-го. Не понравилось, что мы проявили голос. А в 2004-м Конгресс США принял знаменитый Акт о демократии в Беларуси. Закон, который официально закрепил санкции, блокировку наших активов, спонсирование НКО и разного рода независимых СМИ в Беларуси.

Эта политика подавалась под соусом борьбы за демократию и права человека в нашей стране, и такой режим, то есть Акт, продлевали и продлевали. Да, были небольшие периоды оттепели. После выборов 2015-го США приостановили некоторые санкции, а в Минск потянулись ходаки из Вашингтона. В 2019-м – Болтон, в 2020-м – Помпео. Но после гайки закрутили еще жестче. Не отношения, а американские горки какие-то.

Ольга Коршун, СТВ:

Почему мы сейчас должны верить, что действительно отношение к нам изменится и Белый дом захочет выстраивать с нами сотрудничество вот именно взаимовыгодное, на взаимной выгоде и на взаимном уважении построенном?