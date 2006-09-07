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Иран - точка опоры Беларуси в дальнем зарубежье

07 сентября 2006 14:18
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Такое мнение озвучил Александр Лукашенко 7 сентября во время встречи с министром иностранных дел этой страны.

Глава государства рассматривает  Иран  в  качестве  надежного партнера   в  двустороннем  сотрудничестве  и  взаимодействии   на международной арене. В свою очередь иранский гость,  Манучехр Моттаки, подчеркнул, что наличие  таких мощных государств как Беларусь и Иран -  это  возможность   создания   справедливого мироустройства.

Александр Лукашенко назвал главу иранского МИДа представителем крупного и богатого государства. "Сегодняшняя встреча и возможный визит нашей делегации в Иран дают хороший импульс развитию. Товарооборот должен динамично увеличиваться, а не падать", - отметил Александр  Лукашенко.

Озвучив краткие планы на официальные визиты, глава государства подчеркнул, что резервы сотрудничества между Беларусью и Ираном огромны. Более того, здесь можно создать мощную дугу сотрудничества, в которую войдут Иран, Венесуэла, Малайзия и ЮАР. Иран здесь станет точкой опоры  для Беларуси в дальнем зарубежье.
Манучехр Моттаки назвал Беларусь дружественной страной, посещать которую приятно. К будущим договоренностям он относится оптимистично.

Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Коноплев на встрече с главой МИДа Ирана подчеркнул, что с этой страной у Беларуси почти одинаковые взгляды по всем  международным вопросам.
Манучехр Моттаки заявил, что поддержка Беларуси - большой капитал для его страны. Законодатели двух государств должны общаться теснее. И взаимодействие должно стать всесторонним, подчеркнул гость из Ирана.

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