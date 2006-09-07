Иран - точка опоры Беларуси в дальнем зарубежье

Такое мнение озвучил Александр Лукашенко 7 сентября во время встречи с министром иностранных дел этой страны.

Глава государства рассматривает Иран в качестве надежного партнера в двустороннем сотрудничестве и взаимодействии на международной арене. В свою очередь иранский гость, Манучехр Моттаки, подчеркнул, что наличие таких мощных государств как Беларусь и Иран - это возможность создания справедливого мироустройства.

Александр Лукашенко назвал главу иранского МИДа представителем крупного и богатого государства. "Сегодняшняя встреча и возможный визит нашей делегации в Иран дают хороший импульс развитию. Товарооборот должен динамично увеличиваться, а не падать", - отметил Александр Лукашенко.

Озвучив краткие планы на официальные визиты, глава государства подчеркнул, что резервы сотрудничества между Беларусью и Ираном огромны. Более того, здесь можно создать мощную дугу сотрудничества, в которую войдут Иран, Венесуэла, Малайзия и ЮАР. Иран здесь станет точкой опоры для Беларуси в дальнем зарубежье.

Манучехр Моттаки назвал Беларусь дружественной страной, посещать которую приятно. К будущим договоренностям он относится оптимистично.

Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Коноплев на встрече с главой МИДа Ирана подчеркнул, что с этой страной у Беларуси почти одинаковые взгляды по всем международным вопросам.

Манучехр Моттаки заявил, что поддержка Беларуси - большой капитал для его страны. Законодатели двух государств должны общаться теснее. И взаимодействие должно стать всесторонним, подчеркнул гость из Ирана.