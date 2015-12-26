Интервью с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Ковхуто

Как сберечь вечное, не человеком созданное, но вторжению человеческому подвластное? К нам в студию пришел министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто. Он готов ответить на вопросы.

Юрий Козиятко: Андрей Марленович, здравствуйте!

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Добрый день.

Юрий Козиятко: Перед Новым годом начну, наверное, с такого, может быть, банального вопроса: елочку поставили дома или нет?

Андрей Ковхуто:

Я еще пока нет.

Юрий Козиятко: А что будете ставить: из лесу привезут красавицу или искусственную?

Андрей Ковхуто:

Искусственная есть у нас уже, обычно ее наряжаем на Новый год.

То есть. министр подтверждает, что елки нужно беречь, не рубить!

Андрей Ковхуто:

Безусловно.

Юрий Козиятко: На этой неделе началась продажа елок, традиционные елочные базары. Я всегда думаю: вот когда-нибудь они закончатся или нет? С ужасом, конечно, об этом думаю. Или это нормальный процесс, когда елки вырубают каждый год и потом они откуда-то появляются? Они же так быстро не растут!

Андрей Ковхуто:

Надо сказать, что те рубки, которые проводятся, проводятся специалистами, они выбирают как раз те места, где, во-первых, либо сгущение этих елок, либо там, где елки не имеют перспектив своего роста. Поэтому, в принципе, не наносится ущерб.

Юрий Козиятко: А вот эти люди, которых мы называем браконьерами?

Андрей Ковхуто:

Безусловно. Если мы говорим о незаконных рубках и то, что касается и отдельных людей, организаций, то предусмотрены штрафы за незаконную вырубку, и достаточно большие.

Юрий Козиятко: Достаточно большой штраф. Журналисты как-то уцепились за цифру - 54 млн белорусских рублей. Это, наверное, для юридических лиц? И для рецидивистов так называемых. А если мужичок с топором за голенищем пришел и вырубил елку – 900 тысяч всего лишь! Не так уж и много.

Андрей Ковхуто:

От 900 000 до 9 млн – это штраф за незаконную вырубку [для физлиц].

Юрий Козиятко: Елка в кадке стоит больше, чем 900 тысяч, так что есть смысл, наверное, пойти? Я не подстрекаю никого, конечно!

Андрей Ковхуто:

Нет-нет, конечно, нет. Я хочу сказать, что, безусловно, лучше купить эту елку на базарах, выбрать ту, которая понравится, и все будет законно, будет приятно провести вечер с официальной, законной, натуральной елкой.

Юрий Козиятко: Как нам в принципе сберечь леса? Поскольку есть такое понятие «деловая древесина». Вроде, и валюту нужно зарабатывать, и мебель производить. О Лесном кодексе как-то много было споров.

Андрей Ковхуто:

Как раз в Лесной кодекс внесены изменения, дополнения. Те изменения, которые в него вносятся, безусловно, должны улучшить и состав лесов наших, породный состав, так и возрастной состав. Безусловно, что с возрастом качество древесины улучшается, поэтому большое внимание уделяется и качеству «деловой древесины». И, конечно, тем ценным видам деревьев, которые произрастают в нашей стране.

Юрий Козиятко: Леса мы, слава Богу, в Красную книгу не заносим. Только отдельные виды растений. Кстати говоря, зубры – в свое время флагман Красной книги – сейчас размножились в неимоверном количестве. И вы предлагаете расселить их по всей Беларуси. И что, из Красной книги нужно убрать их?

Андрей Ковхуто:

Надо сказать, что существуют программы восстановления популяции зубра, существуют планы действий по тому, чтобы все-таки сохранить этот вид. Потому что есть проблемы. Говоря о большой численности зубра, следует помнить все-таки, что очень трудно шел процесс восстановления. Там было и близкородственное скрещивание, и так далее. Что все-таки оставляет опасения, чтобы сохранить этот вид, его укрепить и исключить в перспективе из Красной книги. Сейчас уже на территории Беларуси несколько популяций зубров. Это делается специально, чтобы в различных условиях они росли, чтобы все-таки укреплялся генотип этого животного. И надо сказать, что это расселение идет не только в Беларуси, но и продаются зубры за рубеж.

Юрий Козиятко: Продаются, но еще иногда иностранцы выражают желание приехать поохотиться. Я, конечно, противник отстрела животных – мне как-то их жалко, но это тоже валюта! И во всем мира государства таким способом зарабатывают деньги.

Андрей Ковхуто:

Надо сказать, что вопросы, связанные с охотой, на зубра в том числе, безусловно, очень строго контролируются. И охота идет со специалистами, с егерями, которые выбирают животных выбракованных, то есть отбракованных, либо которые по каким-то причинам могут быть отстрелены. Но это, опять же, контролируется все и находится под строгим контролем специалистов.

Юрий Козиятко: То есть рога и копыта, в хорошем смысле, приносят деньги.

Андрей Ковхуто:

Да.

Юрий Козиятко: Что-то новое может появиться? Мы не морская держава, но все больше говорят о том, что угорь, лосось мы должны выращивать и продавать, тем более когда в отношении России – санкции, уже и креветки, и мидии – все, что угодное поступает из Беларуси в Россию.

Андрей Ковхуто:

Это вы назвали те редкие виды рыб, которые существуют на территории Беларуси и находятся, действительно, под угрозой истребления. Но говоря еще, может быть, о таких экзотических видах, это та же виноградная улитка, которая активно используется, и запасы ее достаточно большие. Можно увеличивать экспортные поставки этого продукта. Говоря о редких видах рыб, угорь – это специфическая рыба, которая нерестится далеко за пределами Беларуси, поэтому там достаточно серьезный механизм возобновления этого вида рыбы. А то, что касается лосося, кумжи, стерляди, это те виды рыб, которые находятся в Красной книге, но существуют программы также, которые предусматривают искусственное разведение и расселение этих, в общем-то, свойственных ранее для территории Беларуси рыб. Хотелось бы достичь как раз того количества рыбы, которое существовало ранее, чтобы могли и рыбаки тоже вылавливать не только плотву и окуней, но и таких редких рыб, как стерлядь, кумжа, лосось.

Юрий Козиятко: Лосось в наших реках?

Андрей Ковхуто:

Есть реки, да, особенно в северной Беларуси, в западной. Это места обитания в прошлом этих рыб.

Юрий Козиятко: То есть если есть Красная книга, пусть будет красная рыба, красная икра белорусская...

Еще одно красивое понятие – «изумрудная сеть». Что это такое? Беларусь сейчас претендует на то, чтобы войти в эту сеть.

Андрей Ковхуто:

«Изумрудная сеть» – это понятие, которое пошло из европейских стран. Это те особо охраняемые природные территории, которые подлежат такому более осторожному, бережному отношению и охране. Беларусь тоже присоединяется в этой части к европейским странам. И 16 объектов у нас уже номинированы на то, чтобы они были признаны как объекты «изумрудной сети», и еще порядка 40 объектов готовятся для того, чтобы быть включенными в эту «изумрудную сеть».

Юрий Козиятко: Скоро все леса внесем в «изумрудную сеть». И туда что, заходить нельзя будет или там какие-то ограничения будут в связи с этим?

Андрей Ковхуто:

Говоря об этой «изумрудной сети», безусловно, в первую очередь имеется в виду все-таки сохранение тех природных территорий, природных богатств, которые существуют. С другой стороны, предусматривается развитие этих территорий как раз в качестве экологического туризма. Это еще одно из направлений, очень перспективных, в отношении охраны природы, чтобы не закрывать, как вы говорите, территории для того, чтобы не было доступа, а формировать такие экологически тропы, чтобы площадки просмотра, чтобы животный мир можно было увидеть людям в натуральном виде, в живой природе.

Юрий Козиятко: То есть пробраться на какие-то болота и на заре посмотреть, как токуют глухари (почти как у Есенина)... Об этом идет речь?

Андрей Ковхуто:

Да.

Не то, что сейчас сельский туризм: приехали, гарэлкі попили.. В принципе, тоже хорошо. И по сельскому туризму Беларусь, по итогам конкурса National Geographic Traveler Awards 2015, на второе место в мире вышла после Италии. Это разные направления.

Андрей Ковхуто:

Да, это разные направления. Но уже сейчас в Березинском заповеднике, например, уже есть такая экологическая тропа. Причем перед этим можно посмотреть и животных, они сейчас находятся в таких загонах. Но их можно увидеть и затем выходить на смотровые площадки, бинокли есть, подзорные трубы, где можно видеть и орлов, которые летают над болотами, и гнезда.

Юрий Козиятко: От «изумрудной сети» давайте перейдем к изумрудам и другим полезным ископаемым. Неделю назад, даже еще неделя не прошла, президент проводил совещание по полезным ископаемым. В чем суть, какие задачи стоят перед страной, перед вами? Нам нужно искать какие-то новые месторождения нефти, газа или более рационально использовать то, что есть?

Андрей Ковхуто:

Как раз задачи были поставлены перед нами, во-первых, расширения существующей минерально-сырьевой базы нашей страны. Мы знаем, что к основным видам наиболее ценных полезных ископаемых относятся калийные соли, поваренная соль, нефть, доломиты, строительные материалы, наши подземные воды (пресные, минеральные), бентонитовые глины и ряд других полезных ископаемых. Главой государства была поставлена задача, во-первых, расширить вот эту существующую базу, чтобы увеличить количество запасов промышленных категорий, чтобы можно было расширять производство. С другой стороны, конечно же, очень важно и расширять эту базу за счет выявления новых месторождений полезных ископаемых. Объектом исследований именно таких, более масштабных по территории, будут северная часть Беларуси, западная, центральная. Менее, скажем так, пока разведанные по сравнению с южной частью Беларуси, где располагается известный Припятский прогиб, с которым связаны многие уже открытые месторождения той же нефти, соли и других видов полезных ископаемых.

Юрий Козиятко: Что мы там ожидаем найти, если не секрет?

Андрей Ковхуто:

У нас, например, есть проявления редкоземельных элементов, в Беларуси выявлены проявления нефти.

Юрий Козиятко: Вы знаете, что такое редкоземельные, а для зрителей объяснить, что это такое.

Андрей Ковхуто:

Редкоземельные – это те минералы, которые используются в точном машиностроении, в стратегических видах промышленности, которые очень дорого стоят. Буквально граммы стоят тысячи долларов. С одной стороны, необходимо максимально использовать наше природное богатство, чтобы создать материальную базу для развития экономики, что очень актуально особенно сейчас, когда, в общем-то, мировой кризис в определенной степени. И расчет на собственные ресурсы, безусловно, является очень важным для развития промышленности. С другой стороны, все эти мероприятия, которые проводятся, должны предполагать строгое сохранение природных ресурсов и благоприятное для человека состояние окружающей среды.

Юрий Козиятко: Вот это стремление искать и добывать полезные ископаемые не входит в противоречие с Парижским климатическим саммитом, с которого вы тоже буквально недавно приехали? И там стоит такая стратегическая задача – переходить от традиционных источников энергии к возобновляемым. А мы все как-то пытаемся найти нефть. Может, уже надо солнце, ветер использовать в большей степени?

Андрей Ковхуто:

Безусловно, это направление использования возобновляемых источников энергии очень перспективное. Потому что, во-первых, они ничего не стоят, в общем-то, если говорить. Но, безусловно, говорить о том, что в ближайшее время у нас будут превалировать вот эти возобновляемые источники энергии, конечно, тоже преждевременно.

Юрий Козиятко: В ближайшие годы, может быть, даже десятилетия атомную электростанцию они не заменят.

Андрей Ковхуто:

Нет.

Юрий Козиятко: Надо строить.

Андрей Ковхуто:

Да.

Юрий Козиятко: Вы отвечаете и за прогнозы погоды. Предновогодняя погода, вроде, даже и традиционная для Беларуси, но какая-то непривычная. Будет снег с 31-го на 1-е или нет?

Андрей Ковхуто:

Наши специалисты как раз сейчас предсказывают то, что погода будет достаточно зимняя, будет температура днем порядка 1-5 градусов мороза, ночью будет больше – до 8-10 градусов может опускаться температура. И предполагается небольшой снег. Все-таки снега все ждут. И я думаю, что природа нас порадует.

Юрий Козиятко: Уже вы порадовали этим своим предсказанием! С точностью 75% или 80%?

Андрей Ковхуто:

Да.