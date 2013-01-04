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Интеграция во благо человека. Под таким девизом пройдет председательство Беларуси в СНГ в 2013 году

04 января 2013 11:04
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Новости Беларуси. Об этом говорится в обращении Президента Александра Лукашенко к государствам-участникам Содружества Независимых Государств:

«Беларусь намерена использовать председательство для укрепления взаимовыгодного сотрудничества стран. Усилия направят на повышение уровня жизни и благосостояния их граждан, сохранение и приумножение позитивного опыта интеграционного взаимодействия, накопленного в СНГ».

В центре внимания также - укрепление добрососедства, развитие экологического сотрудничества и расширение диалога культур. Александр Лукашенко выразил надежду на поддержку со стороны государств - участников Содружества в практическом осуществлении белорусских инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # СНГ

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