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Институт для оценки эффективности законов может появиться в Беларуси

30 марта 2017 10:31
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Новости Беларуси. Тем временем в Беларуси может появиться Институт для оценки эффективности законов. Над такой перспективой работают в Совете Республике, где 30 апреля обсуждают вопросы законотворчества.

По мнению экспертов, главная цель структуры – объективно оценить законодательный акт и найти оптимальную схему для его воплощения в жизнь. Здесь можно последовать примеру Германии, где уже давно существует такой орган. Впрочем, работа над законодательным актом не прекращается моментально после его принятия. Это процесс идет постоянно. Как пример эксперты называют Декрет № 3.

Алла Бодак, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:
Идеология этого декрета была не фискальная, а идеология была именно как мотивация к труду, к стимулированию трудовой деятельности. И, конечно, вот такая разъяснительная работа, которая проводилась и государственными органами, в определенной степени и помогала объяснить смысл закона в широком смысле.

Сейчас на рассмотрении в парламенте находится проект закона о нормативно-правовых актах. Его разработчики отмечают: ни в одной из стран постсоветского пространства нет такого комплексного документа в этой сфере.

В Беларуси действует около 200 тысяч нормативно-правовых актов. В 2016 году принято более 10 тысяч документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Парламент Беларуси # Алла Бодак

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