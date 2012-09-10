Игорь Петришенко назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко назначил Игоря Петришенко Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации. Ранее чиновник занимал пост заместителя Министра иностранных дел.

Помимо дипломатических обязанностей в России Игорь Петришенко будет иметь полномочия представителя Беларуси в интеграционных объединениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Объем работы здесь приличный, интеграция у нас сейчас не просто возобновилась, а идет очень активно в связи с позицией России, нацеленной на интеграцию. Поэтому, если будет необходимо, мы по Вашему предложению готовы пересмотреть этот порядок вещей, тем более что Андрей Владимирович проблемы очень хорошо знает.

Вам также сегодня указом Президента присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Вы направляетесь в Российскую Федерацию потому, что, во-первых, Вы работали в посольстве Российской Федерации и хорошо знаете эту работу изнутри. А, возможно, и людей в большинстве своем, которые сейчас там работают. Во-вторых, Вас очень хорошо знают в Российской Федерации и хорошо оценивают Вашу работу. Вы хорошо знаете интеграционную тематику и были непосредственно вовлечены в формирование не только всей повестки дня, но и выработки нормативно-правовой базы наших интеграционных отношений с постсоветскими республиками и, прежде всего, с Российской Федерацией. И опыт Ваш. Опыт приличный.

Я на Вас очень рассчитываю. И хочу, чтобы Вы понимали, что посол в Российской Федерации, как, допустим, посол в Венесуэле, в других опорных регионах – это не просто посол. Это что-то большее.

Российская Федерация – это наиважнейший наш партнер во внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности.

Игорь Петришенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации:

Глава государства, принимая решение о моем назначении Чрезвычайным и Полномочным Послом, обратил внимание в первую очередь не продвижение национальных интересов нашей страны, активное участие во всех интеграционных процессах. В первую очередь строительстве Союзного государства, формировании Евразийского экономического союза, работа в Организации Договора о коллективной безопасности. Задача поставлена, чтобы посольство было связующим звеном, центром координации всех наших интеграционных структур и продвижением национальных интересов.

Глава государства дал согласие на назначение первым заместителем министра иностранных дел Беларуси Александра Михневича, освободив его от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.