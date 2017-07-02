«Граждане России и Беларуси чувствуют конкретную отдачу от союзной интеграции»: что обсудили на заседании ВГС в Москве

Новости Беларуси. На неделе Беларусь и Россия обсудили двусторонние отношения. В Москве прошли переговоры Высшего госсовета союзного государства и IV Форум регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Интеграционное строительство будет продолжено. Президенты поддержали идею отменить роуминг для граждан Союзного государства, учредить союзную премию в области науки и искусства. А также ввести электронную систему контроля качества продуктов. Она позволит избежать ненужных споров в торговле. На Форуме регионов Беларуси и России были заключены контракты на сотни миллионов долларов. Всего по итогам подписано около 80 соглашений. Пятницу Александр Лукашенко и Владимир Путин посвятили обсуждению «дел союзных». Практически весь день лидеры провели вместе: участвовали в работе IV Форума регионов. О наболевшем говорили на личной встрече.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Настроение хорошее после такого мероприятия, когда видишь, что жизнь идет. А жизнь идет, когда работают регионы и на местах люди шевелятся. Нам предстоит немало еще. Главное для нас – это импортозамещение. Мы все-таки должны доказать всему миру, что мы самодостаточные народы, самодостаточные государства. И в этом направлении немало получается. О глобальном – на заседании ВГС в присутствии глав правительств и министров. Отмена роуминга между Беларусью и Россией, учреждение новой союзной премии, реконструкция мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Самые неожиданные предложения разговора на Высшем государственном совете Союзного государства журналисты мгновенно растащили на заголовки. Не менее громко прозвучали инициативы по экономическому сближению. Цементом дружбы и сотрудничества по-прежнему остается экономика. Александр Лукашенко:

Присутствие на этих площадках большого количества представителей крупных предприятий и организаций из Беларуси и России является свидетельством теснейших связей двух братских народов, демонстрацией обоюдной нацеленности на дальнейшее укрепление политического и экономического партнерства. Надеюсь на дальнейшее конструктивное взаимодействие наших отраслевых министерств относительно формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза. Согласовать предстояло 9 пунктов. Но широко обсуждали всего две темы. Взаимодействие в рамках агропромышленного комплекса – вопрос, который периодически обостряется. Официальный Минск озабочен эпизодическим запретом поставок белорусских продуктов на российские прилавки. Хотя напряжение «пищевой войны» спало, она все еще далека от завершения. С 1 января следующего года заработает совместная система мониторинга за поставками сельхозпродукции: что позволит снять недопонимание по поводу качества и происхождения товаров, поступающих в РФ из нашей республики.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Белорусские товаропроизводители ориентированы на выпуск безопасных продуктов питания. Если мы делаем общее дело в интересах защиты здоровья наших сограждан, то призываем то делать совместными усилиями. На сегодняшний день продолжают действовать ограничения по двум крупным мясокомбинатам, по четырем крупным птицеводческим предприятиям и по девятнадцати молочным предприятиям. От Москвы до самых до окраин. География инновационного сотрудничества Беларуси и России – крайне широкая. Сегодня на Сахалине белорусы создают агрокластер. Полный цикл производства, который позволит полуостров перевести на самообеспечение продуктами. Специалисты привезли с собой и технологии, и технику. И тут дело – за наукоемки производствами. Этот агроробот – настоящая технология будущего. Машина практически превращает сельское хозяйство в компьютерную игру. С помощью специальной программы ухаживать за грядками можно с мобильного телефона, находясь при этом в любой точке земного шара.

Дмитрий Чечулин, разработчик:

Он сажает, поливает, удаляет сорняки и ухаживает за растениями. Второй вопрос – промышленная кооперация. Развитие машиностроительного комплекса двух стран. Товарооборот в этой сфере демонстрирует положительную динамику. Но есть, куда стремиться, в приоритете – инновации. Дело – за уже успевшими себя зарекомендовать машиностроительными холдингами. В этом году Союзное государство отмечает 20-летний юбилей. Достижений за эти годы – немало. Удалось наладить тесные торгово-экономические связи. В нынешнем году впервые за несколько лет появился прирост товарооборота на 26%. Резервы, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста, безусловно, есть. У нас прочные связи с 79 регионами России. Соседский капитал идет в Беларусь. За прошлый год – приток инвестиций оценивается в 3,5 миллиарда долларов.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Еще один из вопросов, которые мы рассматривали, – это итоги реализации концепции социального развития Союзного государства на 2011-2015 годы. Это направление работы весьма востребовано, ведь именно благодаря совместным программам именно в социальной сфере граждане России и Беларуси чувствуют конкретную отдачу от союзной интеграции. Два дня в конце нынешней недели эксперты и журналисты в один голос называют союзными днями в Москве. Выставки, переговоры, внушительный пакет контрактов – дивиденды от тесного общения президентов Беларуси и России серьезно отразятся на развитии двух стран. Уверенность в том, что страны движутся в одном направлении – благодатная почва для новых бизнес-идей. Результаты не заставили себя долго ждать. В цифрах итог IV Форума регионов выглядит более чем внушительно: контракты на сумму 450 миллионов долларов, более 80 соглашений разного уровня – от районных до межгосударственных. Встреча партнеров прошла под девизом: «Инновации – в экономику и производство».

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Сегодня без инноваций развивать экономики невозможно. Даже кризис повлиял на то, что и Россия, и Беларусь. Беларусь не имеет природных ресурсов. Мы давно сделали ставку, уже третья программа действует инновационного развития. Показывает любая выставка, что инновационное производство сегодня наиболее востребовано на рынке. Союзное государство – поле для всестороннего сотрудничества. Российские врачи помогают белорусским коллегам в работе над проектами по созданию стволовых клеток. Наши эскулапы в Москву привези идею совестной работы в области трансплантологии.