Гражданам России и Беларуси - равные права

Соглашение о равных правах граждан Беларуси и России в области медицинского обеспечения будет рассмотрено на заседании Совмина Союзного государства. Оно пройдет в Москве в конце сентября. Напомним, документ был подписан в январе нынешнего года в Санкт-Петербурге. Некоторые его положения озвучены 12 сентября на пресс-конференции.

Между тем, представитель Постоянного комитета Союзного государства в Минске сообщил, что в России по ряду причин соглашение пока не вступило в силу. На предстоящем заседании в Москве белорусская сторона намерена поднять вопрос об ускорении процесса ратификации в Российской Федерации.