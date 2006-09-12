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Гражданам России и Беларуси - равные права

12 сентября 2006 11:07
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Соглашение о равных правах граждан Беларуси и России в области медицинского обеспечения будет рассмотрено на заседании Совмина Союзного государства. Оно пройдет в Москве в конце сентября. Напомним, документ  был подписан в январе нынешнего года в Санкт-Петербурге. Некоторые его положения  озвучены 12 сентября на пресс-конференции.
Между тем, представитель Постоянного комитета Союзного государства в Минске сообщил, что в России по ряду причин соглашение пока не вступило в силу. На предстоящем заседании в Москве белорусская сторона намерена поднять вопрос об ускорении процесса ратификации в Российской Федерации.

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