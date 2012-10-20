Главой Компартии Беларуси стал Игорь Карпенко

Новости Беларуси. Новым секретарем Коммунистической партии Беларуси стал Игорь Карпенко. Его единогласно выбрали на пленуме Центрального комитета. Кроме того, участники подвели итоги проделанной работы в ходе избирательной компании в местные Советы депутатов. Обсудили также векторы развития партии. Основные акценты - на повышение политической активности и более детальной работе с населением.

Игорь Карпенко, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси:

Несомненно, в основе нашей программы лежит теория марксизма-ленинизма, и как бы сегодня к ней ни относились скептики, это, в первую очередь, нами воспринимается как методология – методология познания современного мира, общества, государства, для того, чтобы на уровне системного анализа вырабатывать стратегию и тактику современной деятельности. Это партия, которая сегодня пропагандирует идеи общества социальной справедливости, на мой взгляд, мы должны занять левый фланг политической деятельности у нас в Республике Беларусь.

Партия выступает с инициативой создания обучающей базы для подготовки юных политиков. К слову, пополнение штата молодыми кадрами — одно из приоритетных направлений Коммунистической партии. Сегодня нескольким новобранцам вручили партийные билеты.

Ольга Рунец, начальник отдела организационно-кадровой работы администрации Фрунзенского района Минска:

Ту идеологию, на которой я воспитывалась, и которая сейчас находится в моем сердце – преданность нашей Беларуси, и послужила сегодня результатом получения билета. Мы будем вести активную работу среди молодежи. Сегодня век информационных технологий, поэтому мы будем развивать еще и информационные технологии.

Вопросы работы белорусских партий и движений патриотической направленности не так давно обсуждались на высшем уровне. В ходе встречи Александра Лукашенко с руководством Администрации Президента глава государства высказал мнение, что такие организации в праве рассчитывать на финансовую поддержку от государства. В частности, речь шла как раз о работе белорусской Компартии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.