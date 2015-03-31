Глава МИД Беларуси обсудил с европейскими политологами развитие отношений Беларуси и ЕС

Новости Беларуси. Политологи Европейского совета по международным отношениям 31 марта в Минске. Среди них — представители Бельгии, Великобритании, Франции, Швеции и других государств. Организация, к слову, одна из крупнейших в Старом Свете — намерена изучить позицию Беларуси в отношении Евросоюза. Это, как и многие другие вопросы, обсуждалось на встрече гостей с белорусскими парламентариями.

Делегация из Европы, которая приехала на встречу в белорусский Парламент, оказалась более чем значительной. И не только по количеству участников (их 12), но и по «величине». Среди гостей, например, бывший премьер-министр Швеции, профессор из Оксфордского университета, генеральный директор МИД Словакии, журналисты французской газеты «Le Monde» и английского журнала «The Economist». Цель визита, по их словам, обсудить возможности для улучшения отношений между Европой и Беларусью.

А таких возможностей стало больше. Прежде всего, благодаря миролюбивой позиции Беларуси. Еще одна цель визита – новый формат Восточного партнерства. Или, как говорят сами гости, перезапуск этой программы. С новыми проектами и перспективой.

Весела Чернева, директор программы расширенной Европы Европейского совета по международным отношениям (Болгария):

В Европейском союзе лучше относятся к Беларуси, чем раньше. Страны-партнеры очень разные. Понадобится индивидуальный подход.

Беларусь заявляет о том, что страна, по сути, ничего нового и не делала. А ее позиция по сотрудничеству с ЕС всегда была той же. Как и участие в урегулировании украинского конфликта – это трезвая реакция на происходящие у соседей события. Об этом тоже 31 марта говорили Европе.

Карл Бильдт, премьер-министр Швеции (1991 - 1994 гг.):

Мы оценили усилия Беларуси в деле поддержки Украины. Это было так же, как и в случае с Грузией в 2008 году. У вас была и есть очень уважительная позиция по отношению к территориальной целостности страны.

Впрочем, наши депутаты говорят о дискриминации со стороны ЕС. К примеру, до сих пор их не допускают к участию в Евронест. В то время, как с парламентариями от остальных стран партнерства ассамблея работает. Беларусь даже с учетом этого нацелена на диалог. Но на равных правах.

Николай Самосейко, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы всегда выступали за равноправное сотрудничество, в том числе и с Европейским союзом. Без санкций и ультиматумов. Будущее видится за интеграцией интеграций: за сотрудничество такого интеграционного объединения, как Евразийский экономический союз и Европейский союз.

К слову, Евразийский союз вполне может стать ответом на европейскую интеграцию. И конкурентом. Хотя такой цели у объединения нет. Скорее, взаимовыгодное сотрудничество и польза. Прежде всего, для обычных граждан. Такой подход одобряют и европейские политологи.

Чарльз Грант, директор Центра европейских реформ (Великобритания):

Мы не совсем уверены, что будет с Евразийским экономическим союзом, куда входит и Беларусь. Мы надеемся на плотное сотрудничество. С одной стороны — Европейского союза. С другой стороны — Евразийского экономического союза.

Большую роль в отношениях «Запад-Беларусь» сыграет саммит в Риге. Но уже сам факт того, что гости из Европы в республику зачастили — вспомнить хотя бы минский диалог на прошлой неделе — говорит о тенденции, которая при усилии двух сторон может стать многообещающей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.