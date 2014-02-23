Глава Гагаузии (автономии Молдовы) о плюсах вступления в Таможенный союз

Новости Молдовы. Гагаузия. Автономное территориальное образование на юге Республики Молдова. На территории автономии проживает порядка 160 тысяч человек, 80% из которых считают себя гагаузами. Этнос сформировался еще в 13 веке на Балканах. После русско-турецкой войны, когда к России отошла Бессарабия (территория современной Молдовы), русский царь Александр I разрешил туда переселиться гагаузам. С тех пор на землях современной Гагаузии власть менялась несколько раз. В 20 веке была и румынская оккупация, но во время Великой Отечественной войны Советская Армия освободила Гагаузию от румынского режима. В 1994 году парламент Молдовы принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери), наделивший регион правами автономии. В последнее время Гагаузия громко дает знать о себе. Молдова стоить на распутье. Куда свернуть?

Официальный Кишинев нацелен на Запад. Правящая элита несколько лет назад создала альянс «За европейскую интеграцию!» В конце прошлого года на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе руководство страны парафировало Соглашение об ассоциации Молдовы и Евросоюза. В свою очередь, в стране появились сомневающиеся. И уже в начале феврале в Гагаузии местные власти провели консультативный референдум, который позже окрестили референдумом раздора. При неожиданно высокой явке — 70%, больше 98% гагаузов проголосовали за вступление в Таможенный союз. В Кишиневе же референдум в автономии сочли незаконным.

С ведущим программы «Неделя» на СТВ на прямой связи глава автономного территориального образования Гагаузия республики Молдова Михаил Формузал.

Михаил, здравствуйте! На фоне украинских событий стала очень модной тема евроинтеграции. Гагаузы же, наоборот, проводят плебисцит, на котором жители высказываются в пользу Таможенного союза. Чем же так привлекает Таможенный союз?

Михаил Формузал, глава автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова:

В нашей стране много говорится о европейской интеграции. Есть сторонники европейской интеграции, есть сторонники за вхождение в таможенное пространство. Поэтому жители Гагаузии, Народное собрание Гагаузии, исполком Гагаузии приняли решение: давайте мы проведем референдум и спросим мнение жителей Гагаузии: где они видят будущее своей страны? И мы его провели 2 числа. Это консультативный референдум. Более 98% населения Гагаузии 2 февраля высказались за то, чтобы мы развивали связи в таможенном пространстве.

Каковы первостепенные внешнеэкономические задачи, которые нужно решить, и в чем вы видите непосредственные плюсы Таможенного союза?



Михаил Формузал:

Самое болезненное для нас – это высокие цены на энергоресурсы. Я думаю, жителям Беларуси будет интересно узнать, что мы платим за тысячу кубов газа $470. Для населения, где средняя пенсия в районе $80 оплачивать такие услуги по таким ценам практически невозможно. Поэтому огромный рынок энергоресурсов Таможенного союза конечно для нас очень интересный. Это одновременно позволит снизить себестоимость продукции нашей и повысить ее конкурентоспособность. Есть кроме этого еще и общая языковая среда, потому что все гагаузы великолепно говорят на русском языке. Кроме этого, есть общая православная вера и нормы христианской морали в нашем обществе, они консервативно сильны. Нас объединяет и двухсотлетняя история совместного проживания. Еще в 1811 году российский император Александр I подарил эти земли задунайским переселенцам. А задунайские переселенцы – это и гагаузы, и болгары, которые переселялись с Балкан на эти земли.

Плебисцит привлек большое внимание во всем мире. А как вы можете описать реакцию ваших соседей на его итоги?



Михаил Формузал:

Ну конечно у наших соседей, особенно с Румынии эта реакция нервная, озлобленная. Они пытаются представить жителей Гагаузии какими-то сепаратистами. Ничего подобного нет. Референдум – это высшая форма проявления демократии. На Западе референдумы проходят во многих странах. И по несколько раз в год. На Западе интересуются мнением населения. Поэтому мы тоже поинтересовались мнением населения.

А есть ли позитивные примеры сотрудничества со странами Таможенного союза, СНГ сегодня? В чем они? Какие примеры сотрудничества Гагаузии и Беларуси?



Михаил Формузал:

Да, мы сотрудничаем с Беларусью. У нас есть побратимы. Могилевская область – побратим с Гагаузией. Наши производители в Гагаузии отправляют консервную продукцию. Это и яблочное пюре, и концентрированные соки, и фрукты, и овощи, и виноград в Беларусь отправляем. В свою очередь мы в Беларуси покупаем технику. Трактора покупаем. И многое другое. У нас хорошая торговля с Беларусью. И мы признательны руководству Республики Беларусь, жителям Беларуси за то хорошее доброе отношение, которое связывает наши народы на протяжении долгого периода времени.

Очень часто европейские политики, причем высокого ранга, говоря о восточном партнерстве, ставят в пример Молдову как лидера в экономических процессах. Это соответствует действительности?

Михаил Формузал:

У нас есть сложности в Республике Молдова в экономике. И эти сложности, они в большей степени связаны с непродуманными заявлениями, действиями ответственных чиновников, руководства Республики Молдова. Для того чтобы понравиться Брюсселю, необязательно пинать Москву. Надо уметь устраивать прагматичные добрые отношения со всеми своими соседями и не надо бежать впереди паровоза брюссельского или вашингтонского, или еще какого-то другого обкома. Надо думать, прежде всего, о своей собственной стране, о гражданах своих. И тогда вопросы экономки будут решаться в интересах прежде всего жителей Республики Молдова. Мы имеем очень большие трудности и сложности с тем, что огромное количество людей, по некоторым подсчетам около 700 тысяч, находятся за пределами Республики Молдова, на заработках. Я могу сказать, за Гагаузией более 25 тысяч человек находятся в Российской Федерации на заработках. И Республика Молдова может объяснить рост экономики только одним: поступление денег, более полутора миллиардов долларов, мы получаем только поступления от лиц, которые работают за рубежом. Мы должны быть благодарны этим людям. Но в то же время мы должны сделать все возможное, чтобы заработала собственная экономика, чтобы эти люди вернулись обратно и работали у себя на территории, здесь, в Республике Молдова.



Не секрет, что внешнее давление, доходящее порой до открытого вмешательства во внутренние дела со стороны евроструктур, стало очень заметно в последнее время. Для разных стран и регионов используются разные методы. В чем это проявляется в вашем случае?

Михаил Формузал:

Да. Мы называем это политикой двойных, уже не двойных, тройных стандартов. Мы внимательно наблюдаем за теми процессами, которые происходят на киевском Майдане. Мы видим, как там бублики раздают демократам, поджигающим здания, сооружения, захватывающим учреждения. И это делают европейские чиновники. Мы вообще шокированы этими двойными, тройными стандартами. Мы таких стандартов у себя внедрять не хотим. Мы хотим ясных, прозрачных стандартов, где правила действуют одинаково для всех.

Спасибо!

Михаил Формузал:

Вам тоже спасибо. И всего доброго! И самые наилучшие пожелания руководству Беларуси и народу белорусскому.