Георгий Маргвелашвили на встрече с Александром Лукашенко: «Для грузин торговая марка «Беларусь» стала серьёзным брендом»

Новости Беларуси. У народов Беларуси и Грузии сложились особые дружеские и уважительные отношения. Об этом говорили 7 октября на встрече Александр Лукашенко и бывший президент этой страны Георгий Маргвелашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грузинский политик прибыл в Минск для участия в форуме «Минский диалог», поэтому тема безопасности звучала в беседе с главой белорусского государства. Впрочем, встреча носила скорее неформальный характер. Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили давно знакомы, у политиков сложились теплые дружеские отношения. Грузинский гость отметил популярность нашего Президента у себя на родине и заметил, что в последнее время двусторонние отношения между странами весьма динамично развиваются, а белорусская продукция пользуется большим доверием. Ставится задача достичь товарооборота в 200 миллионов долларов. В свою очередь, Александр Лукашенко подчеркнул, что к грузинам в нашей стране всегда было особо теплое отношение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда с уважением относились к грузинскому народу, к Грузии. Я вам рассказываю еще с советских времен. Уважали, любили, завидовали. Потому что грузины были самые продвинутые, все ездили на «Волгах». Мы у них учились.

Георгий Маргвелашвили, экс-президент Грузии:

Я тоже хотел вам лично сказать, что отношение к тому, как активно экономические отношения между нами развиваются, это нужно четко подчеркнуть и сказать, что для грузин торговая марка «Беларусь» стала серьезным брендом.

Александр Лукашенко:

Здорово. Когда-то мы с тобой мечтали о том, чтобы заложить фундамент наших отношений. А сегодня у нас что-то получилось. Можно выстраивать дом какой-то.

Георгий Маргвелашвили:

Я еще хочу поблагодарить вас за «Тбилисобу», которая здесь была. Я фото видел. Просто весь Минск был на улице. Александр Лукашенко:

Это не моя заслуга. Это заслуга грузин.

Георгий Маргвелашвили:

Не везде бы так получилось. Александр Лукашенко:

У нас особое отношение к грузинам. Очень много собралось людей. Мы уже переживали, не всех вместит та площадь. Обычно это камерные мероприятия, небольшое количество людей на празднике, а тут пришли тысячи минчан и гостей. Грузин было много: и которые живут у нас, и которые приехали специально. Надо эти праздники повторять. Георгий Маргвелашвили обратил внимание, как часто в последнее время Минск принимает международные форумы и конференции. Он высоко оценил вклад Беларуси в построении мировой безопасности. Завтра экс-президент Грузии планирует принять участие в пленарном заседании форума «Минский диалог».