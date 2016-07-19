Геннадий Зюганов на встрече с журналистами рассказал о перспективах Союзного государства

Новости Беларуси. Также сегодня Геннадий Зюганов пообщался с представителями СМИ. Речь шла о перспективах Союзного государства. Его существование и создание ЕАЭС – действительно важный шаг к конкурентоспособности. Сегодня Россия заинтересована в развитии экономических и технологических связей с нашей страной, а также готова позаимствовать белорусский опыт в развитии агрогородков.

Геннадий Зюганов находится в Минске в канун парламентской избирательной компании. Выборы в Госдуму пройдут через неделю, после того, как в нашей стране станет известен состав Палаты Представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.