Где в Минске можно проводить предвыборную агитацию?

Новости Беларуси. В столице определили места для проведения предвыборной агитации.

Так, по решению Мингорисполкома кандидатам в депутаты и их доверенным лицам запрещено проводить агитацию на территории объектов железнодорожного и воздушного транспорта.

Кроме того, это касается подземных пешеходных переходов, мостов и путепроводов, а также площадей: Октябрьской, Независимости, Победы, Государственного флага, Привокзальной, Якуба Коласа.

Кроме того, Мингорисполком определил перечень помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты и их доверенных лиц, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями.

В основном, это актовые залы учреждений образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.