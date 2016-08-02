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Где в Минске можно проводить предвыборную агитацию?

02 августа 2016 18:17
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Новости Беларуси. В столице определили места для проведения предвыборной агитации. 

Так, по решению Мингорисполкома  кандидатам в депутаты и их доверенным лицам  запрещено  проводить агитацию на территории объектов  железнодорожного и воздушного транспорта.

Кроме того, это касается подземных пешеходных переходов, мостов и путепроводов, а также площадей: Октябрьской, Независимости, Победы, Государственного флага, Привокзальной, Якуба Коласа.

Кроме того, Мингорисполком определил перечень помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты и их доверенных лиц, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями.

В основном, это актовые залы учреждений образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Избирательная кампания в парламент

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