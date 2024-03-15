Гайдукевич: единственный способ для Украины быть независимой – это союз Беларуси и России

Григорий Азаренок, СТВ:

И пока они на Западе гниют, пока они захлебываются в своих вонючих соплях, дерьме, в своей мерзости ЛГБТшной, убожество это западное, мерзкое, мы прорываемся и прорываемся к звездам. И впереди полет в космос нашей белоруски. Сейчас в рамках ВКС России служит наш белорус Олег Новицкий. А сейчас женщина полетит, белоруска. Как раз на этой неделе встретились президент России и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. И вот Юрий Борисов рассказал, как там подготовка Марины Василевской.

Вы представляете уровень взаимоотношений и доверия двух президентов? Потому что за космосом лично следят и Батька, и Путин. Я вот хочу несколько моментов... Вспомним ситуацию 24 июня, как все разрешилось. Вы представляете, что такое передать ядерное оружие тактическое? Разместить, передать и так далее. И вот совместный космос и атомная станция, причем строим ее совместно. Батька настаивал, чтобы совместно строили. То есть это какой уровень взаимодействия между двумя президентами!

Олег Гайдукевич, председатель ЛДПБ:

Это действительно доверие, это действительно многолетние связи, которые выстраивались. На самом деле наши президенты не просто такие вот союзники. Это действительно братья, это люди, которые никогда друг друга не подводили, не предавали, и это очень помогает строительству нашего Союзного государства. Но что касается, например, размещения ядерного оружия на территории Беларуси, что касается строительства атомной электростанции, космоса, на самом деле ведь это все укрепляет нас вместе, и Беларусь, и Россию. Не только Беларусь, не только Россию. То есть все наши совместные проекты идут во благо двух стран. Ведь безопасность Беларуси – это безопасность России. Не будет безопасной России, если рухнет Беларусь. На секунду представить, Беларусь рухнула – это для России очень сильный удар. Не будет сильной России – то же самое и Беларусь. Не будет сильной России, рухнет Россия – не будет Беларуси. Не дадут никакой суверенной Беларуси существовать. Да и другим странам постсоветского пространства никто не даст. Это мы все видим на примере Украины. Единственный способ для Украины быть независимой, иметь нормальную государственность – это союз Беларуси и России.

И для Литвы это единственная возможность быть независимой, и для Латвии, и для Эстонии. Как бы они ни хорохорились, а уйдя из СССР за незалежностью, как они говорили, они ее потеряли. Вот вся их независимость, она вообще рухнула и забылась навсегда. Они с этим советским наследием борются, а все, что они имеют, это как раз таки это советское наследие, которое бездарно разбазарили, все, что деды и прадеды построили. А сегодня только могут, что кричать: дайте, американцы, денег, мы еще больше будем имитировать угрозу со стороны России и Беларуси, еще больше делать вид, что мы боремся.

Григорий Азаренок, СТВ:

За что они там борются? Слушайте, ну, ничтожество, на самом деле. Но вот какие взаимоотношения у них на Западе? Они нам говорят, что вот, залежнасць, еще чего-то. У них как происходит? Они бундесканцлера прослушивают. Это становится известным...

Олег Гайдукевич:

Хуже, Григорий, хуже. Все страны. Вот ушел СССР из Восточной Европы. Это была страшная геополитическая ошибка. Вывели войска, ушли. Там все закричали: будет свобода, будет демократия, будет независимость. А что в итоге? Пришли американцы, они вступили в Европейский союз. Какая страна Восточной Европы сегодня имеет суверенитет? Да никакая. Что, Литва имеет суверенитет? Нет. Молдова, может, имеет суверенитет? Может, Польша имеет суверенитет? Все у них забрали. И Германия сегодня имеет ограниченный суверенитет. Как раз таки Беларусь, Россия желают Европе одного – единства. Станьте суверенными, станьте независимыми, поднимите голову, выкиньте этих американцев, думайте своей головой. Быстрее бы мир настал, быстрее бы экономика их заработала, быстрее бы отношения наладились.

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