Новости Беларуси. Главная тема – евразийская интеграция. Форум европейских и азиатских медиа открылся 10 декабря в Минске. Он проходит ежегодно и нынешний, седьмой по счету, объединил более 200 руководителей ведущих СМИ из стран СНГ, Балтии и Грузии. Приветствие участникам Форума направил президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух дней журналисты, политические деятели и парламентарии обсудят проекты, взаимодействие СМИ и общества, а также особенности новых медиа на постсоветском пространстве. Дискуссии обещают быть острыми. Как отметили участники, роль СМИ крайне важна в любом интеграционном образовании, так как они формируют единое информационное поле и общественное мнение.

Это 7 по счету встреча журналистов. Начиналось все 7 лет назад в Москве: в офисе «РИА Новости» 40 корреспондентов собрались, чтобы обсудить медиапроблемы.

Сегодня у ФЕАМа — сокращенное название - две сотни участников. За годы он стал международным. Теперь постоянно меняется и место прописки: Москва — Астана, и неслучайно, - Минск. Отмечают, эта тройка уже давно взяла курс на сближения. «Интеграция на постсоветском пространстве» - главная тема этого форума.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Журналист, как было правильно здесь сказано в выступлении, является острием, отражением мнений в обществе. Прошли такие процессы суверенизации стран, теперь та потребность, может быть, по-хорошему, ностальгия общества, тянет народы, особенно стран Содружества, друг к другу. И журналист это очень остро чувствует.

Уже стало традицией на медиавстречу приглашать ученых, аналитиков, видных политиков. Это возможность не только обсудить основные тренды журналистики, но и получить информацию из первых уст. В частности, как развиваются СНГ, Союзное государство, Таможенный союз, единое экономическое пространство. О союзах пишут разное, некоторые пророчат распад и застой.

Сергей Михеев, руководитель Центра политической конъюнктуры (Россия):

Стратегическая перспектива заключается в том, что у нас, по сути, нет другого разумного выбора, кроме как кооперироваться и в экономической сфере, и в ряде других вопросов для того, чтобы создавать собственный альтернативный центр развития, для того, чтобы создавать достойное будущее для наших с вами детей. Медиа находятся на острие и в состоянии информационной войны. Далеко не все, давайте скажем откровенно, заинтересованы в том, чтобы такая интеграция между нами проходила и чтобы она увенчалась чем-то положительным. Для многих это неинтересно, а кто-то воспринимает это просто как откровенную угрозу своим интересам.

А вот член коллегии Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая считает, если критикуют, значит, интеграционные союзы на постсоветском пространстве — это уже не только реальность, но и достойные конкуренты на мировом рынке.

Татьяна Валовая, член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии:

Они создали свой Европейский союз, мы создаем свой Евразийский экономический союз. И, естественно, возникает, я бы даже сказала, экономическая конкуренция. Поэтому, конечно, каждый хочет за счет более слабых партнеров нарастить мышцы. У нас другая задача. Мы не хотим, ни Россия, нарастить свои мышцы за счет кого-то, ни Казахстан, ни Беларусь. Все понимают, что надо объединиться, занять свое достойное место и стать кирпичиком этой мировой архитектуры.

Журналист из Венгрии Габор Штир по-хорошему позавидовал, что сегодня на форуме корреспонденты из почти двух десятков стран говорят на одном языке, понимают друг друга с полуслова, а это еще одно подтверждение тому, что за интеграцией будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Габор Штир, руководитель отделения международной политики газеты «Венгерская нация» (Венгрия):

Я понимаю вашу политику и не согласен с этими санкциями Евросоюза, потому что, во-первых, это двойные стандарты, во-вторых, это неэффективно, это никуда не ведет. Наши интересы – это не то, что оттолкнуть, а сблизить.