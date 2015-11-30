Новости Турции. Евросоюз обещает Анкаре финансовую помощь в обмен на прием беженцев. В Брюсселе подводят итоги первого двустороннего саммита ЕС-Турция. На встрече разрабатывался пакет мер, призванный остановить поток мигрантов. В частности, Анкара будет помогать Брюсселю в возвращении переселенцев на родину, если выяснится, что они не нуждаются в международной защите. На эти цели Турции выделят 3 миллиарда евро помощи.

Отметим, что только за семь месяцев текущего года границы стран Евросоюза в поисках лучшей доли пересекли свыше 340 тысяч беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.