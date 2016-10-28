Евразийский союз и СНГ: будущее интеграционных объединений обсудили в Минске

Новости Беларуси. Минск в эти дни стал центром большой политики. Столица принимает международные мероприятия и по линии ООН, и в рамках ЕС. Накануне интеграционные вопросы премьеры обсуждали на площадке Евразийского экономического союза. 28 октября к ним присоединились коллеги по СНГ. За столом переговоров – представители 10 государств. С участниками Совета глав правительств СНГ встретился Президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер заявил, что интеграционные процессы должны приносить реальную пользу народам, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В эти дни Минск к своему столичному статусу добавил еще один неофициальный титул – неформальной столицы интеграции. День большой политики начался со встречи Александра Лукашенко с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так получилось, что сегодня в Минск съехались главы правительств и СНГ, и ЕврАзЭС. И Запад здесь проводит конференцию, Европейская экономическая организация наша, Организация Объединенных Наций, очень широкое представительство. Работает сегодня, завтра, вчера, образно говоря, группа по Украине. Так что хитросплетение всего в Минске говорит о том, что Минск выполняет все-таки свои обязательства мирной площадки.

Ягуб Эюбов, первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики:

В этот сложный период, как Вы отметили, сложно сказать, кто кроме Беларуси так бы относился к Азербайджану, кто кроме Беларуси так бы поддерживал Азербайджан и не относился к тем проблемам, которые есть в Азербайджане. В Азербайджане серьезные проблемы.

Встречая глав правительственных делегаций сразу двух интеграционных объединений – ЕАЭС и СНГ, Александр Лукашенко подчеркнул: альянсы открыты для новых участников. Сегодня ЕАЭС – масштабная площадка, где обсуждаются глобальные вопросы экономик.

Евразийский экономический союз – объединение во многом уникальное. Пять единомышленников: Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан интеграционную планку подняли на недосягаемую ранее высоту. Более того, на фоне раскола в Евросоюзе, евразийская пятерка стремится к дальнейшему расширению сотрудничества. При этом не стоит забывать, что первый год работы организацию регулярно сотрясали противоречия. Европейские санкции в отношении России косвенно оказывали негативное воздействие на партнеров по ЕАЭС. Падение цен на нефть, обвал национальной валюты, инфляция – все это усугубило ситуацию в альянсе.

Александр Лукашенко:

Усилилась обоснованная критика в наших странах в связи с неудовлетворенностью как темпами, так и практическими результатами развития интеграции. Если попытаться разобраться с положением дел в Евразийском экономическом союзе, то, конечно, на этапе экономического спада страны волей-неволей задействуют протекционистские меры. Но ведь Союз для того и создавался как более углубленная интеграционная форма, чтобы вместе преодолевать кризисы и застои в экономике, уважать интересы друг друга, сформировать общие рынки. Вообще, кризисы и различного рода неурядицы и столкновения сближать должны настоящих друзей, настоящих братьев. А мы все-таки вышли из одной шинели.

Странам ЕАЭС необходимо задуматься о согласованной промышленной политике. Это поможет создать мощный экономический фундамент, без которого невозможна глубокая интеграция. К тому же, Беларусь не устраивают призрачные сроки создания общих рынков энергоносителей.

Вспомнили и о вчерашнем диалоге в рамках межправительственного совета. Премьер-министры – участники дискуссии отмечали: за столом переговоров было не по-осеннему жарко. Ключевая тема – Таможенный кодекс. Документ обсуждается уже давно. За время работы к составителям поступило больше двух тысяч предложений и поправок. В итоге 6 спорных пунктов пока так и остаются открытыми. В основном, разногласия касаются зон свободной экономической торговли.

Тигран Саркисян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Благодаря этому документу внедряются новые цифровые технологии, которые сводят к минимуму коррупционные риски. В том числе электронные технологии позволяют дистанционно осуществлять таможенное декларирование. Вводится новая концепция экономического оператора таможенного производства, которая соответствует лучшим практикам и расширяет возможности для нашего бизнеса. Принятие этого документа, мне кажется, будет стимулировать интеграцию.

На полях форума Александр Лукашенко встретился и с главой правительства России Дмитрием Медведевым. Глава государства обсудил с российским премьером самые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Говорили о работе и в интеграционных объединениях.

Фактически почву для Евразийского объединения подготовил союз независимых государств. Сегодня настало время собирать камни. Работа СНГ, особенно бизнес-структур, требует активизации. Своеобразным драйвером становится экономическая интеграция в ЕАЭС. Ведь Евразийский союз – это общий рынок, свобода передвижения товаров. Вступление в ЕАЭС новых членов – Армении и Кыргызстана – создает всем дополнительные преимущества и подтверждает стабильность организации. Например, участие Армении открывает, новые горизонты кооперации. Стране предоставлен льготный таможенный режим со странами ЕС, США, Японией и Норвегией, она имеет сухопутную границу с Ираном и, таким образом, может быть площадкой для выхода компаний на другие рынки.

Александр Лукашенко:

В основе Содружества лежит стратегия взаимовыгодного, равноправного сотрудничества, что позволяет каждому из государств-участников делать свободный выбор степени своего участия в интеграционном процессе, основываясь при этом на национальных интересах. Убежден, что в современных условиях СНГ полностью сохраняет востребованность и актуальность как действенная универсальная площадка для обсуждения насущных проблем и согласования позиций государств-участников. В Бишкеке главы государств дали правительствам сигнал о необходимости поиска новых, современных импульсов развития СНГ.

Будущее Содружества – за реальными совместными проектами. При чем планы у участников объединения весьма амбициозные. Например, освоение космоса. Ресурсов и научных кадров, уверен Александр Лукашенко, хватит.

Александр Лукашенко:

Нужны амбициозные задачи, необходимы общие точки экономического роста, основанные на принципах производственного, инвестиционного и научного взаимодействия. Наши ученые в качестве одного из факторов развития научно-технического и инновационного потенциала стран Содружества видят сотрудничество в исследовании и использовании космоса в мирных целях. Базисом такого взаимодействия мог бы стать крупный совместный космический проект, реализуемый на основе объединения ресурсов стран СНГ в целях получения весомых научных, практических и экономических результатов. Важным направлением является обеспечение внутренних рынков стратегическими сырьевыми ресурсами, в том числе энергетическими. Необходимы актуализация и взаимная увязка национальных энергетических программ наших государств.

Разговор во Дворце Независимости – превью к детальному обсуждению в формате СНГ. Главная задача глав правительств – обрамление общих интеграционных идей в реальные проекты.