Экономические отношения Беларуси и России развиваются с уникальной интенсивностью

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем российского правительства Виктором Зубковым. Глава государства отметил позитивное движение в решении ряда вопросов, в частности, по строительству белорусской стороной олимпийских объектов в Сочи. Также Александр Лукашенко проинформировал Виктора Зубкова о ситуации во внешней торговле - в связи с введением США санкций. Президент назвал этот шаг надуманным, сообщив, что проблема уже обсуждалась с Владимиром Путиным.



Сегодня же председатель правительства России Виктор Зубков принял участие в заседании Совета Министров Союзного государства. Минск и Москва сверили часы и наметили новые проекты сотрудничества. Обсудили и прошлый год: рекордный рост товарооборота.



Встреча премьер-министров продолжалась почти два часа. Намного дольше запланированных сорока минут. О чем говорили Сергей Сидорский и Виктор Зубков в приватной беседе не сообщается. Но по разговорам в кулуарах стало понятно: обсуждают сотрудничество в энергетической сфере.



Для правительства России - это последний визит в Минск и последний союзный Совмин. После инаугурации Дмитрия Медведева будет сформирован новый Кабинет министров. Но преемственность во внешней политике сохранится. Об этом уже не раз заявляли в Москве. И возможно Владимир Путин - новый премьер-министр России свой первый зарубежный визит совершит именно в белорусскую столицу.



Паузой воспользовались специалисты и чиновники - провели импровизированные переговоры. Сотрудничество в области космических технологий пожалуй самое плодотворное. Финансирование этих союзных программ в ближайшие три года планируется увеличить вдвое и освоить выпуск микроспутника. Он в десять раз легче современных моделей. Движитель малой тяги для систем ориентации и стабилизации разрабатывают российские специалисты. Электронную и программную начинку - белорусские.



Заседание Совета министров провели быстро. Это верный признак того, что чиновники с двух сторон сверяют позиции еще на стадии разработки совместных документов. А может спорных моментов и проблем стало меньше.



На заседании договорились и о согласованных действиях во внешней политике. И Минск и Москва при случае подставят союзнику плечо. Беларусь поддерживает позицию России о недопустимости размещения американских ПРО в Европе. А в белокаменной выступают против американских санкций к белорусским предприятиям. Виктор Зубков назвал этот шаг политизированным и призвал Соединенные штаты пересмотреть свою позицию по отношению к Беларуси.



Специалисты признают, что за последний год в союзном государстве удалось снять ряд барьеров во взаимной торговле. Наградой стал рекордный рост товарооборота. В 2007 он достиг 26 миллиардов долларов. А в этом году наверняка перешагнет и 30-миллиардную отметку.