Александр Лукашенко дал интервью Австрийскому агентству прессы

Президент Беларуси высказал свое мнение относительно демократических свобод и ценностей в нашей стране.

В качестве интервьюера главы государства выступила журналист Мария Анна Матис, свободный репортер, которая сотрудничает с различными информагентствами. О Беларуси она знает достаточно. Анна Матис активно содействует развитию белорусско-австрийских отношений. По ее инициативе проводится большая работа по организации в Австрии отдыха для детей из пострадавших от чернобыльской аварии районов.



При содействии госпожи Матис развиваются контакты между деловыми кругами федеральной земли Форарльберг и нашей республики. Особое внимание она уделяет проектам по использованию возобновляемой энергии. В частности, белорусско-австрийскому проекту по созданию в Гомельской области биогазовой энергетической установки.



По ее собственному признанию, нашу страну она начала посещать лет 18 назад. Бывает регулярно и пристально следит за происходящими изменениями. Сегодня свое мнение Мария Анна Матис сравнивала с позицией белорусского Президента. Откровенно спросила у Александра Лукашенко: "А как у вас с демократией?"

"Демократия в Беларуси такая же, как и в Австрии, почти один к одному", - сказал глава государства.



Откровенность - за откровенность. Журналист из Австрии поинтересовалась у Президента его мнением по самым различным актуальным вопросам современной международной политики и экономики. Взаимоотношения Беларуси с Европейским Союзом и США - по этой проблематике Александра Лукашенко тоже высказался. Глава государства хотел бы, чтобы отношения Минска и Брюсселя были лучше. Президент подчеркнул, что для Беларуси абсолютно неприемлемо, когда Евросоюз начинает плясать под дудку США.



От европейского вектора - к российскому. Анна Матис спросила об отношениях Минска и Москвы. Александр Лукашенко ответил, что Беларусь пойдет на более тесное сближение с Россией, если давление с Запада продолжится.



Об энергетике и про АЭС - следующий блок вопросов австрийского репортера. Анна Матис знает, о чем спрашивает: она почти на профессиональном уровне владеет темой возобновляемых источников энергии. И напоследок дарит белорусскому Президенту уникальный прибор - он работает только от энергии солнца.