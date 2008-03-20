МИД считает необходимым на паритетной основе выровнять дипприсутствие Беларуси и США

Другими словами сделать равным число дипломатических работников в обоих посольствах. Об этом заявил в Минске пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов. Американской стороне предложено самостоятельно определить список тех сотрудников посольства США в Минске, которые отправятся на родину в связи с соответствующей рекомендацией белорусской стороны. Напомним, что в Беларуси работают 32 американских дипломата, в то время как белорусское диппредставительство в США насчитывает 17 сотрудников.