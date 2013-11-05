Эдвард Сноуден заявил, что американская разведка следила за политиками Японии

Новости Японии. Япония обеспокоена информацией о том, что Агентство национальной безопасности США следило за политиками страны Восходящего солнца. Такая информация появились в американской газете «Нью-Йорк таймс» с подачи бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тексте говорится, что американские спецслужбы прослушивали видных японских политиков. Также есть информация, что спецслужбы Соединенных Штатов следили и за посольством Японии в Вашингтоне.

К слову, скандал с незаконной прослушкой разгорелся несколько недель назад. По последним данным, американская разведка следила за канцлером ФРГ, французским президентом и еще десятками видных мировых политиков.