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Дональд Туск, новый председатель Европейского Совета, вступает в полномочия 1 декабря

01 декабря 2014 08:39
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Новости Польши. Новый председатель Европейского Совета сегодня приступит к исполнению своих обязанностей. Бывший премьер Польши Дональд Туск сменит на этом высоком посту Хермана Ван Ромпея.

На ближайшие 2,5 года Туск станет главным представителем Евросоюза на международной арене.

Первым вызовом для нового председателя будет восстановление европейской экономики. Буквально через несколько часов начнется церемония передачи полномочий, после которой Туск официально возглавит Европейский Совет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Европейский союз

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