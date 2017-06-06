Дни Минска в Белграде: белорусской делегации презентовали проект масштабного строительства нового микрорайона в центре города

Новости Беларуси. В Белграде продолжаются Дни Минска. Накануне здесь прошли переговоры председателя Мингорисполкома Андрея Шорца и мэра сербской столицы Синишы Мали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Градоначальники обсудили конкретные проекты сотрудничества двух городов, в том числе в сферах бизнеса, транспорта и туризма.

А после белорусской делегации презентовали «Белград на воде» – проект масштабного строительства нового микрорайона в центре сербской столицы. Амбициозное возведение осуществляют с помощью инвесторов. Такой опыт интересен и для белорусской столицы.