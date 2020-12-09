Дмитрий Песков: мы очень сожалеем в связи с таким решением МОК по Беларуси

Новости Беларуси. В Кремле сожалеют в связи с принятым решением Международного олимпийского комитета в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси. Об этом 9 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: пусть Бах и банда в МОКе скажут, в чём моя вина, что я страну свою защищаю?
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
Александр Лукашенко является законным главой государства, законным Президентом Республики Беларусь, он возглавляет Олимпийский комитет Республики Беларусь. Мы очень сожалеем в связи с таким решением МОК, и вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с Республикой Беларусь, которые являются многогранными, и в том числе включают сотрудничество в области спорта.
Александр Лукашенко о заявлении МОК: меня больше всего тут задело – дети (читайте здесь).