Десятилетию Союзного государства посвящается...

В Минске в рамках акции, проводимой под эгидой Постоянного комитета Союзного государства, состоится большой красочный концерт.Акция "Мы вместе" посвящена десятилетию Союзного государства. Концерты с участием исполнителей из Беларуси и России уже прошли в Могилеве и Гомеле. Завтра на сцену Дворца Республики выйдут "Песняры", "Сябры", Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Наташа Королева, Лолита, Олег Газманов, группы "А-студио" и другие. Кроме того, выступят Государственный ансамбль танца Беларуси и "Хорошки". В День единения народов Беларуси и России 2 апреля также состоятся гала-представления белорусских и российских артистов в Минске и Москве.