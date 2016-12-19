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Делегация БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ прибывает в Минск 19 декабря

19 декабря 2016 10:17
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Новости Беларуси. Визит делегации БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ начинается 19 декабря в Минск. Он продлится четыре дня. Планируется, что в столице будет представлен доклад о прошедших в стране парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в ЦИК Беларуси, в рамках визита в Минск вице-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ примет участие в заседании межведомственной группы, ее участники рассмотрят рекомендации бюро по демократическим институтам и правам человека о совершенствовании избирательного процесса в Беларуси.

# ОБСЕ

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