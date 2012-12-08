Что будет зависеть от Украины в 2013 году и проживет ли СНГ еще 50 лет? Интервью с первым заместителем председателя исполкома СНГ Владимиром Гаркуном

В Ашхабаде на неделе прошел саммит СНГ. Впечатлениями о президентской встрече поделился с телезрителями участник саммита по долгу службы - первый заместитель председателя исполкома СНГ Владимир Гаркун. Он пришел в студию программы «Картина мира» на РТР-Беларусь с Юрием Козиятко и ответил на вопросы.

Юрий Козиятко:

Владимир Гилярович, здравствуйте!

Владимир Гаркун:

Добрый вечер!

Юрий Козиятко:

Из теплого Ашхабада перенеслись в снежный Минск, наверное, не ожидали, что снег выпал за это время! ?

Владимир Гаркун:

...в не менее теплую Беларусь.

Юрий Козиятко:

Да, но через Москву ехали, там морозы!

Владимир Гаркун:

Там тоже 0 -2, но слякоть.

Юрий Козиятко:

А как так получилось: из Ашхабада через Москву в Беларусь, хотя у нас прямой рейс!? Он такой популярный, билетов нет?!

Владимир Гаркун:

Нет, Юрий Васильевич, просто несовпадение дней, только через 2 дня был бы рейс прямой.

Юрий Козиятко:

Сегодня, кстати говоря, штаб-квартира минская с какими столицами СНГ соединяется авиарейсами? Со всеми или - нет?

Владимир Гаркун:

Нет, лучше сказать, с какими не соединяется, наверное. Потому что у нас практически нет соединения с Душанбе, по памяти. Все остальное есть, и Астана, и Ереван, и Баку.

Юрий Козиятко:

Это, наверное, только лишь расстояние! Тут нет никаких противоречий!?

Владимир Гаркун:

Ради Бога! Здесь, прежде всего, экономическая реальность. Загрузка самолетов, только и всего.

Юрий Козиятко:

Вы сказали ту фразу, к которой я все пытался Вас подвести, но я не знал, что - Вы скажете! Вы сказали: «Экономическая реальность». Вот сегодня СНГ держится на экономической реальности, или все-таки другие какие-то - политические, может быть, - мотивы?

Ну не распались эти страны! Хотя, вроде бы, на первый взгляд, и каких-то великих результатов нет.

Владимир Гаркун:

(усмехается, задумался)

Юрий Козиятко:

Ну, поспорьте! Может, я не прав, Вы же лучше знаете...

Владимир Гаркун:

Ну... Я, безусловно, поспорю, потому что такое слово «первый взгляд». Вот если это на первый взгляд, то такое, видимо, и видение. А вообще-то надо, видимо, очень серьезно и глубоко рассуждать о Содружестве, чтобы делать достаточно серьезный вывод.

Вы задали вопрос абсолютно правильный, каждому из нас хочется что-то пощупать, реально увидеть, и немедленно осязаемо, что вот оно завтра легло на стол: или что-то в ценах или в зарплате увеличилось – это понятно все, и абсолютно понятно.

Наверное, такие вещи на таком огромном пространстве моментально не делаются. И я отвечу Вам, видимо, на этот вопрос таким образом: приоритеты у Содружества определены следующие: это экономика, это гуманитарка, это безопасность и политика. Вот по этим всем направляющим и складывается вся работа, о которой говорится. Но я могу развить любой тезис, и говорить и об экономике, и, должен сказать, что в экономическим направлением или экономической составляющей занимаются очень серьезно наши государства.

Юрий Козиятко:

Зона свободной торговли в СНГ! Да? И даже Узбекистан решил присоединиться!

И раньше об этом говорили, что - изменилось? (усмехается)

Владимир Гаркун:

Так Вы же сами ответили и вопросом, и ответом (усмехается)! Это и подтверждение было.

Это не новое, это не новый велосипед изобретали, начали эту работу с 93-го, это было соглашение, это был протокол пользования свободной торговлей. Но от подписания до ратифицирования так дело и не дошло.

Договор, который подписан сейчас, подписан восьмью государствами, а ратифицирован уже шестью. И договор не абсолютно новый, это будет, наверное, не совсем логично и правильно, но все-таки он соответствует принципам и договорам ВТО. И отсюда, конечно, естественно, новизна.

Юрий Козиятко:

Еще одно соглашение - валютное! Теперь страны, подписавшие это соглашение, смогут торговать между собой в своих национальных валютах - не через доллар и не через евро. Да?

Владимир Гаркун:

Абсолютно верно!

Юрий Козиятко:

... то есть, рубли, тенге, сомы...

Владимир Гаркун:

Абсолютно верно! То есть, это гораздо упрощает вопросы именно расчетов, именно не через доллар, а в своей валюте. Зачем доллар?!

Юрий Козиятко:

6 стран, еще меньше, подписало это! Правильно? Остальные пока присматриваются? Если это так выгодно?!

Владимир Гаркун:

Нет, ну я скажу так. Безусловно, время покажет, и я уверен, что остальные присоединятся.

Юрий Козиятко:

Украина, мы видим, не присоединилась к этому соглашению! Но видим, что Украина, президент Украины, заявил о том, что они готовы к некоторым соглашениям в рамках Таможенного союза присоединиться!

Владимир Гаркун:

Мы бы очень хотели, безусловно, чтобы Украина присоединилась к Таможенному союзу. По этому направлению ведется активнейшая работа.

Вы знаете, наверное, я отклонюсь чуть-чуть, я только что имел поручение, участвовал в наблюдении от миссии СНГ в Украине, возглавлял миссию наблюдателей. У меня много есть впечатлений, о которых можно рассказывать, говорить, и, безусловно, это - страна с огромным потенциалом, в целом - огромным потенциалом, не только экономическим, а людским ресурсом. Нам бы очень было, безусловно, желательно, перспективно, чтобы эта страна присоединилась. Но есть моменты очень серьезные, я бы сказал, и выборы показали, что вот есть вопросы, которые... Не все так просто.

Юрий Козиятко:

Не все так просто у них и - с Чернобылем! Я почему вспомнил - потому что президент Украины пригласил глав государств СНГ посетить Чернобыль. Почему-то Александр Григорьевич озвучил, если я правильно понял эту идею...

Владимир Гаркун:

Абсолютно правильно.

Юрий Козиятко:

Почему, кстати говоря, Александр Григорьевич озвучил это приглашение Януковича!?

Владимир Гаркун:

Ну, ничего тут, как бы... (усмехнулся), это просто наша структура заседания. Сначала заседание Совета глав государств проходит в узком составе, обменялся каждый той проблематикой, которой желает. Поскольку там шел разговор о следующем годе, годе экологии и охраны природных ресурсов, отсюда вытекал этот вопрос, ну и была инициатива проявлена Президентом.

А почему это сказал наш президент, потому что при обсуждении вопроса на расширенном заседании, когда было объявлено о том, что принято решение на узком заседании о председательстве в следующем году Республики Беларусь, Александр Григорьевич взял слово, рассказал о приоритетах и подходах, которые будут в Республике Беларусь в следующем году проводиться и предприниматься, и произнес и эту фразу.

Юрий Козиятко:

Наверное, потому и еще, что последствия Чернобыльской атомной электростанции тревожат Беларусь больше всех! Я думаю, что поэтому. Это такая наша беда! Вроде бы, на территории Украины...

Владимир Гаркун:

Ну, тут неоспоримо, безусловно, о чем здесь говорить!

Юрий Козиятко:

Как Вы думаете, Президенты приедут в Чернобыль? Как Вам кажется? Потому что где-то читал, я же не был участником заседания, я читал, что Президенты с удивлением это приглашение восприняли!

Владимир Гаркун:

Я не могу эмоционально высказывать, как кому показалось, как кто воспринял, или как кто... Оценок никто на этот счет не высказывал, не давал, потому что многие... Есть приглашения, есть очень животрепещущие темы, я бы так выразился. И не одна Украина там, так сказать, заинтересована - или наша Республика Беларусь. Так отвечу Вам.

С пониманием отнесутся руководители государств к этому приглашению. И, если это будет организованно, уверен, что - употреблю слово «большинство» - примут участие.

Юрий Козиятко:

Ну, в Минск в следующем году большинство - приедет! Поскольку следующий саммит в Минске, опять же, поскольку Беларусь в следующем году председательствует в СНГ. Так? Да? Саммит будет осенью...

Владимир Гаркун:

Во-первых, да, мне очень приятно, на самом деле, что председательство в следующем году передано и принято Республикой Беларусь.

Юрий Козиятко:

Я так понял, по алфавиту: Таджикистан, Туркменистан, дальше должен был быть Узбекистан, Азербайджан, Армения... А почему - Беларусь!? Почему пропустили!? 3 ступеньки перескочили!

Владимир Гаркун:

Ну, надо иногда скакать! (усмехается)

Юрий Козиятко:

Так - договорились или отказались просто эти страны?

Владимир Гаркун:

Ну, если Вам раскрыть, да, на самом деле следующий должен был быть Узбекистан по алфавиту, как идет. Узбекистан заявил о том, что он пока не готов, и это право государства. Но, тем не менее, в Узбекистан в следующем году в апреле будет проходить заседание Совета министров иностранных дел, то есть - участие. А после Узбекистана должна была быть Украина, но Украина, поскольку в следующем году будет председательствовать в ОБСЕ, и было заявлено о том, что не сможет - в двух государствах.

Юрий Козиятко:

А две страны на букву «А» - Азербайджан, Армения! ?

Владимир Гаркун:

Здесь и для Вас, и для зрителей скажу: поскольку есть достаточно серьезная проблематика, пока было принято решение....

Юрий Козиятко:

То есть, о конфликте в нагорном Карабахе Вы говорите, да?

Владимир Гаркун:

Отвечу так, как отвечу. Принято решение: заседание любых высших органов ни в одной, ни в другой стране не проводятся по согласованию с этими государствами, поэтому здесь само собой подразумевается, и никаких нет подводных камней.

Юрий Козиятко:

Ну, хорошо, все-таки, завершить тему саммита следующего: концепция прорабатывается, но какая-то идея вообще есть? Эта идея, которую выдвинет Беларусь, совпадает с названием года 2013-го, которое объявлено в СНГ?

Владимир Гаркун:

Безусловно.

Юрий Козиятко:

Как правильно называется? У нас - Год бережливости в Беларуси...

Владимир Гаркун:

Год экологии и охраны природной среды.

Юрий Козиятко:

Что это может быть? Посещение Чернобыльской атомной электростанции? Тоже, в принципе, укладывается! Могли бы проездом через Беларусь или через Чернобыль в Беларусь приехать Президенты. Эта тема насколько остра сегодня?

Владимир Гаркун:

Юрий Васильевич, Вы все меня к тому подводите, приедут туда или как...

Юрий Козиятко:

Нет, это я фантазирую!

Владимир Гаркун:

Нет, я отвечаю! У нас существует понятие «формальные» и «неформальные» саммиты. У нас проводится обязательно формальный, который мы вот только что прошли, там рассматриваются официальные, подготовленные заранее вопросы, набираются не просто хаотически, а они очень серьезно готовятся, прорабатываются. Допустим, вопрос, «Подготовка 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» готовился на протяжении полутора лет. Не вдаваясь в детали определенные, по определенным словам, одному-двум, чуть ли не до того доходило, что документ становился очень проблематичным по принятию. Это - на формальных принимают.

Что касается неформальных, то они, как правило, проходят по инициативе государств, могут проходить в председательствующей стране, могут - в непредседательствующей. Обычно в середине года. Вполне уместно совместить, допустим, вот это предложение, о чем Вы говорите, про Чернобыль, но это все будет зависеть, в первую очередь, от Украины.

Юрий Козиятко:

Вот Вы сказали о 70-летии Победы в Великой Отечественной войне - эта тема обсуждалась как раз на саммите. Скажите, 70-летие СНГ - будут праздновать или нет!? Как Вы думаете, насколько велик срок жизни СНГ? Ну, так уже, чтобы завершить, может быть, красиво - я Вам вопрос такой задаю! Или, может быть, через 20 лет!

Владимир Гаркун:

Я красиво завершу. Для меня лично, и я думаю, для большинства, я никогда не скрывал свое видение, распад или развал Советского Союза – я считал и считаю, что - огромная трагедия, и меня никто в этом не переубедит. У меня есть своя позиция.

В СНГ тоже достаточно непросто. Проблем очень много. В целом в организации, и во многих государствах. Но я глубоко убежден, что эта организация крайне необходима для постсоветских государств. Любое движение в сторону распада будет в еще большем квадрате, чем был распад Советского Союза, поэтому эта организация до 70-летия обязательно доживет. На этой оптимистической ноте я попытаюсь Вам ответить.

Но я один момент на прощание, Юрий Васильевич, Вам тоже скажу. Вот сегодня есть безвизовое пространство. Благодаря чему? Вот никто ж не задумывается, вот как мы с вами дышим этим воздухом, от Бога данным. А вот безвизовое пространство? А вот, представьте себе, если бы было визовое!

Юрий Козиятко:

Это Вы как человек, работавший послом, по практике знаете, если б было визовое, то были бы очереди за визами!

Владимир Гаркун:

А Вы как послом не знаете, что такое получать визу! (усмехается). Подойдите в ряд государств, посмотрите, какие очереди стоят за визами. Какие очереди!

А многим отказывают просто так, без всякого, мы же это знаем тоже, и поэтому поехать в страну проблематично. 60 евро стоит виза. У ряда людей 60 евро вызывает очень даже серьезные. Даже то, что на беду какую-то надо съездить, рядом буквально там, ну, скажем, похороны вдруг и немедленно, и это всегда становится проблемой.

Завершая, я бы просто хотел бы Вам вручить подарочек, такой сувенир, «Классику литературы СНГ». Пусть это останется на память о нашей встрече, я вот дорожу такими проектами, которые у нас имеются, поэтому хотел бы Вам подарить.

Юрий Козиятко:

Уже пора историю СНГ написать! Я думаю, что хотя бы в один том она уместилась бы! да? Интересная история, не просто документ, а интересная история!

Владимир Гаркун:

Так я Вам буклет, что, не передавал? (шутит)

Напишем!

Юрий Козиятко:

(Усмехается) Напишем! Я думаю, сегодня мы с Вами тоже написали историю СНГ.

Спасибо, Владимир Гилярович!